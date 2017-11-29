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22:56 (мск), источник: РИА Новости

Москву обвинили в «акустических атаках» на американских дипломатов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американская разведка подозревает, что к «акустическим атакам» на дипломатов США в Гаване причастна Россия, сообщает CBS.

Источник: Reuters

По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись «акустической атаке» в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.

В то же время в госдепе не подтвердили факт «акустической атаки» в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.

Американских дипломатов в Гаване атаковали с помощью акустического оружия
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13 октября© Ньюстюб
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