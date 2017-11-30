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01:34 (мск), источник: РИА Новости

В США журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента, сообщается в заявлении Галереи корреспондентов радио и ТВ американского законодательного органа.

Источник: РИА "Новости"

«Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия… чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года… Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента», — говорится в распространенном заявлении организации. При этом уточняется, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

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Ранее министерство юстиции США внесло RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила «американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».

Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Также конгресс устроил разбирательство по поводу предполагаемого «влияния RT на президентские выборы».

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе признали, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Закон об иноагентах. Вашингтону предложили посмотреть в зеркало
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
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