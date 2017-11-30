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03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Шпорт и Яровая открыли на Дальнем Востоке не завод «Новодез», а простой ангар

ФСБ обвиняет хабаровских чиновников в профанации президентских инициатив по развитию ДФО.

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Громкое открытие в Хабаровске завода НПО «Новодез» по производству дезинфицирующих средств нужно трактовать как показное мероприятие и демонстрацию якобы инвестиционной привлекательности региона. К реальному вкладу в экономику и здравоохранение края это не имеет отношения: масштабное и дорогое предприятие оказалось небольшим объектом, по сути — ангаром. Такие данные на очередном судебном заседании по делу Александра Витько озвучил следователь краевого управления ФСБ России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА AmurMedia.

В среду, 29 ноября, в Хабаровском краевом суде продолжились прения сторон в рамках слушания гражданского дела о правомочности возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Очередной этап судебного заседания начался еще на прошлой неделе, о чем писало информагентство. Тогда с обращениями выступали представители прокуратуры региона, доверенный потерпевшей стороны ООО «АльфаМед», следователь УФСБ по Хабаровскому краю и защитники Витько. Главе краевого Минздрава дали возможность высказаться. После того, как чиновник высказал свое мнение, остальные участники процесса выступили с репликами.

Представитель следствия отметил, что оптимальным вердиктом судьи Галины Дежурной станет решение оставить в силе постановление судьи Центрального районного суда и (косвенно) постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Витько. Аргументируя свою точку зрения, следователь заявил, что предрешенную победу поставщика ОАО НПО «Новодез» в злополучной закупке антисептиков подтверждает, как ни странно, появление завода этой фирмы в Хабаровске. Представитель краевого УФСБ озвучил, что сам съездил на площадку, где летом 2017 года губернатор Вячеслав Шпорт и заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая торжественно открыли новое предприятие. По словам следователя, заявленный завод на самом деле — не более чем простой ангар небольшой площадью. А это, по его мнению, свидетельствует о том, что шум вокруг прихода нового инвестора в Хабаровском крае раздули специально, чтобы защитить министра здравоохранения Александра Витько.

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«Есть официальное письмо от правительства Хабаровского края о том, что завод до июня месяца даже не планировалось строить. Потому что это территория опережающего социально-экономического развития, она относится к ведению края. Вместе с тем, что мы имеем? У меня есть выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Там указано, что тот завод, о котором я сейчас говорю, в организационно-правовой форме был зарегистрирован 13 июня 2017 года. То есть, создание этого завода по большому счету — это просто профанация для того, чтобы убедить суд в том, что имеется какая-то большая экономическая эффективность. Все это опровергается материалами, которые я сейчас могу предоставить. Там несколько фотографий, подтверждающих мои слова», — обратился следователь к суду.

Тот факт, что министр здравоохранения действительно способствовал открытию в Хабаровском крае нового завода по производству дезинфицирующих средств для нужд медицинских учреждений, действительно имеет место быть. Для Александра Витько привлечение инвесторов в развитие сферы здравоохранения и ряда окололечебных направлений — далеко не новая работа. При его активном участии — и это тоже общеизвестный факт — в регион поступили федеральные дотации на колоссальные суммы. Благодаря вливаниям денег из государственного бюджета удалось запустить высокотехнологичный нейрохирургический центр при ККБ № 2, вывести на кардинально новый уровень развитие онкомедицины, открыть уникальный для Дальнего Востока центр сердечно-сосудистой хирургии. Витько пролоббировал спонсирование строительства и развития перинатального центра. На стадии согласования — уникальный для России центр ядерной медицины, где будут лечить онкобольных с помощью протонной терапии. В случае успешной реализации это учреждение станет первым в нашей стране. Но информация, которую озвучил в ходе прений следователь УФСБ, формирует вопрос: может быть, приход новых инвесторов в регион — действительно фикция?

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Информагентство сообщало, что на прошлой неделе, выступая на расширенном заседании правительства Хабаровского края, первый зампред по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка показал не самую радужную картину работы чиновников. Уровень вложений в экономику региона на сегодняшний день ниже, чем в 2010 году — спустя семь лет после начала серьезной работы в этом направлении. Даже появление ТОРов, если верить графикам Чайки, не особенно помогло привлечь действительно масштабные проекты с триллионными контрактами в Хабаровский край. В таком случае, вероятно, в словах следователя действительно есть зерно истины. А экономические отчеты в позитивном ключе — такая же профанация, как и недавно открытый завод ОАО НПО «Новодез», на месте которого стоит скромный ангар.

Привлечение в Хабаровский край еще одного финансового потока, тем более в сфере здравоохранения, вряд ли кого-то удивило бы. Тот факт, что ОАО НПО «Новодез» оказалось одновременно и новым инвестором, и победителем государственной закупки антисептиков для 11 лечебных учреждений, скорее выглядит совпадением. Или, что более реально, так называемым прощупыванием рынка, на который предприятие собирается выходить со строительством завода. Однако и в том, и в другом случае роль Александра Витько в определении безусловного победителя аукциона просто не вписывается в эту картину. На это же указали и адвокаты министра.

«Даже если при проведении закупки и были нарушения — какое к этому отношение имеет Витько? Ведь ни одного довода не приведено. А в отношении него возбуждают производство, его судьба решается — но следователь не приводит ни единого довода. Вот об этом надо говорить, а не о каком-то там ангаре. Качество выпускаемой продукции — вот что главное, а не помещение, в котором она находится, наверное», — высказался защитник Николай Платковский.

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Реплику подал и Александр Кушелевский, который также представляет интересы главы краевого Минздрава.

«Насчет завода — ангар там, и так далее — какие вопросы по этому поводу могут быть к Витько? Когда завод открывали, Витько уже был в отпуске, и завод открывал губернатор. Пусть тогда следователь задает вопросы губернатору, а не Витько, и явно не на этом судебном заседании», — высказался адвокат.

Информагентство уже писало, что судья Галина Дежурная вынесла решение о частичном удовлетворении жалобы Александра Витько и его адвокатов. Гражданское дело будет возвращено в первую инстанцию — Центральный районный суд, где его рассмотрит новый судейский состав. Для министра здравоохранения этот вердикт означает, вероятно, возможность вернуться к любимой работе. Для его защитников это новый этап сбора доказательств невиновности Витько и его непричастности к закупке, которую фактически проводил даже не Минздрав Хабаровского края, а ККБ № 1 имени профессора Сергеева под кураторством ее главного врача Сергея Пудовикова.

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