Шпорт и Яровая открыли на Дальнем Востоке не завод «Новодез», а простой ангар
ФСБ обвиняет хабаровских чиновников в профанации президентских инициатив по развитию ДФО.
ФСБ обвиняет хабаровских чиновников в профанации президентских инициатив по развитию ДФО.
Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.
Громкое открытие в Хабаровске завода НПО «Новодез» по производству дезинфицирующих средств нужно трактовать как показное мероприятие и демонстрацию якобы инвестиционной привлекательности региона. К реальному вкладу в экономику и здравоохранение края это не имеет отношения: масштабное и дорогое предприятие оказалось небольшим объектом, по сути — ангаром. Такие данные на очередном судебном заседании по делу Александра Витько озвучил следователь краевого управления ФСБ России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА AmurMedia.
В среду, 29 ноября, в Хабаровском краевом суде продолжились прения сторон в рамках слушания гражданского дела о правомочности возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Очередной этап судебного заседания начался еще на прошлой неделе, о чем писало информагентство. Тогда с обращениями выступали представители прокуратуры региона, доверенный потерпевшей стороны ООО «АльфаМед», следователь УФСБ по Хабаровскому краю и защитники Витько. Главе краевого Минздрава дали возможность высказаться. После того, как чиновник высказал свое мнение, остальные участники процесса выступили с репликами.
Представитель следствия отметил, что оптимальным вердиктом судьи Галины Дежурной станет решение оставить в силе постановление судьи Центрального районного суда и (косвенно) постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Витько. Аргументируя свою точку зрения, следователь заявил, что предрешенную победу поставщика ОАО НПО «Новодез» в злополучной закупке антисептиков подтверждает, как ни странно, появление завода этой фирмы в Хабаровске. Представитель краевого УФСБ озвучил, что сам съездил на площадку, где летом 2017 года губернатор Вячеслав Шпорт и заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая торжественно открыли новое предприятие. По словам следователя, заявленный завод на самом деле — не более чем простой ангар небольшой площадью. А это, по его мнению, свидетельствует о том, что шум вокруг прихода нового инвестора в Хабаровском крае раздули специально, чтобы защитить министра здравоохранения Александра Витько.
«Есть официальное письмо от правительства Хабаровского края о том, что завод до июня месяца даже не планировалось строить. Потому что это территория опережающего
Тот факт, что министр здравоохранения действительно способствовал открытию в Хабаровском крае нового завода по производству дезинфицирующих средств для нужд медицинских учреждений, действительно имеет место быть. Для Александра Витько привлечение инвесторов в развитие сферы здравоохранения и ряда окололечебных направлений — далеко не новая работа. При его активном участии — и это тоже общеизвестный факт — в регион поступили федеральные дотации на колоссальные суммы. Благодаря вливаниям денег из государственного бюджета удалось запустить высокотехнологичный нейрохирургический центр при ККБ № 2, вывести на кардинально новый уровень развитие онкомедицины, открыть уникальный для Дальнего Востока центр
Информагентство сообщало, что на прошлой неделе, выступая на расширенном заседании правительства Хабаровского края, первый зампред по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка показал не самую радужную картину работы чиновников. Уровень вложений в экономику региона на сегодняшний день ниже, чем в 2010 году — спустя семь лет после начала серьезной работы в этом направлении. Даже появление ТОРов, если верить графикам Чайки, не особенно помогло привлечь действительно масштабные проекты с триллионными контрактами в Хабаровский край. В таком случае, вероятно, в словах следователя действительно есть зерно истины. А экономические отчеты в позитивном ключе — такая же профанация, как и недавно открытый завод ОАО НПО «Новодез», на месте которого стоит скромный ангар.
Привлечение в Хабаровский край еще одного финансового потока, тем более в сфере здравоохранения, вряд ли
«Даже если при проведении закупки и были нарушения — какое к этому отношение имеет Витько? Ведь ни одного довода не приведено. А в отношении него возбуждают производство, его судьба решается — но следователь не приводит ни единого довода. Вот об этом надо говорить, а не о
Реплику подал и Александр Кушелевский, который также представляет интересы главы краевого Минздрава.
«Насчет завода — ангар там, и так далее — какие вопросы по этому поводу могут быть к Витько? Когда завод открывали, Витько уже был в отпуске, и завод открывал губернатор. Пусть тогда следователь задает вопросы губернатору, а не Витько, и явно не на этом судебном заседании», — высказался адвокат.
Информагентство уже писало, что судья Галина Дежурная вынесла решение о частичном удовлетворении жалобы Александра Витько и его адвокатов. Гражданское дело будет возвращено в первую инстанцию — Центральный районный суд, где его рассмотрит новый судейский состав. Для министра здравоохранения этот вердикт означает, вероятно, возможность вернуться к любимой работе. Для его защитников это новый этап сбора доказательств невиновности Витько и его непричастности к закупке, которую фактически проводил даже не Минздрав Хабаровского края, а ККБ № 1 имени профессора Сергеева под кураторством ее главного врача Сергея Пудовикова.