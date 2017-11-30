Приморские депутаты хотят сделать военную медицину доступнее

Депутаты Законодательного собрания Приморского края предлагают внести поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих» с целью защитыв интересовх граждан, получивших травмы, ранения, контузии или заболевания во время военной службы и уволенных вследствие этого в молодом возрасте при минимальной выслуге лет. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Соответствующая законодательная инициатива была повторно рассмотрена и одобрена в ходе заседания ЗС ПК накануне. Приморские депутаты предлагают расширить социальные гарантии для этой категории военнослужащих и закрепить за ними полноценное право на прохождение обследования и лечения в военно-медицинских учреждениях и в санаториях, подведомственных министерству обороны РФ.

Эта инициатива была выдвинута ещё в 2015 году депутатами краевого парламента 5-го созыва на основе анализа обращений граждан, а также информации, поступавшей из других регионов страны и опубликованной в средствах массовой информации. В соответствии с заключением правительства документ был доработан и в новой редакции одобрен депутатами на очередном заседании Законодательного Собрания. В порядке законодательной инициативы законопроект направят в Государственную Думу.