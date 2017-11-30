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05:54 (мск), источник: РБК

США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»

В Совбезе ООН прошло экстренное заседание в связи с новым ракетным пуском в КНДР. США пригрозили режиму Северной Кореи «полным уничтожением». Россия призвала Штаты, Южную Корею и КНДР не провоцировать друг друга.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН предупредили руководство Северной Кореи, что в случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен. Такое заявление прозвучало из уст постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

«Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера И если война начнется, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен», — предупредила Хейли.

Власти США неоднократно заявляли, что в ситуации с Северной Кореей прорабатываются все возможные варианты, включая военные. Однако Вашингтон предпочитает дипломатическое решение проблемы КНДР, подчеркивала администрация Дональда Трампа.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании СБ ООН, призвал Северную Корею прекратить ядерно-ракетные испытания, а США и Южную Корею отказаться от намеченных на декабрь масштабных военных учений.

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«Сейчас всем вовлеченным сторонам как никогда важно не провоцировать друг друга, а проявлять сдержанность и не допускать каких-либо новых шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Небензя (цитата по Интерфаксу).

В минувшую среду КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских военных, речь идет о ракете «Хвансон-15», которая пролетела порядка 1 тыс. км и упала в океан. Позднее в Японии сообщили, что ракета упала в 210 км к западу от острова Кюсю.

После пуска власти КНДР заявили, что испытанный тип ракеты способен достичь любой точки на территории США. Данное испытание, как отметил Пхеньян, ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

Боятся США, но ракеты КНДР всегда летят в сторону Японии
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
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