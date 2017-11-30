Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
05:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия устанавливает антихакерские программы

Пяти государствам будет предложено сотрудничать в киберпространстве.

Источник: Reuters

Как стало известно «Ъ», власти РФ намерены расширить сеть двусторонних межправительственных соглашений о предотвращении эскалации компьютерных инцидентов. Такие договоренности Россия уже заключила с рядом стран, включая США, Китай, Индию и ЮАР. Теперь Москва изучает возможность выхода на соглашения с ФРГ, Францией, Израилем, Южной Кореей и Японией. По задумке российской стороны сеть двусторонних и многосторонних договоренностей в сфере обеспечения кибербезопасности должна стать шагом на пути к заключению глобального пакта. Впрочем, реализация последней цели пока только отдаляется.

Читайте также
В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

По информации «Ъ», Совет безопасности России поручил МИДу, Минкомсвязи, ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю совместно с другими органами исполнительной власти, а также с участием аппарата Совбеза проработать до 1 июля 2018 года возможность проведения двусторонних консультаций с ФРГ, Францией, Израилем, Южной Кореей и Японией. Предметом переговоров должны стать «вопросы обеспечения международной информационной безопасности, включая взаимное информирование о киберинцидентах, а также заключение соответствующих межправительственных соглашений». Такое поручение, по словам двух информированных источников «Ъ» в госструктурах РФ, президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совбеза 26 октября. Оно было посвящено защите информационной инфраструктуры страны и мерам по ее развитию.

В ходе октябрьского заседания Владимир Путин констатировал, что «уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

«Внешнее вторжение в электронные системы в сфере обороны и госуправления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры и финансов, утечка электронных документов могут обернуться самыми тяжелыми последствиями», — предупредил президент. В качестве одной из мер, на которых России необходимо сконцентрировать усилия, Владимир Путин выделил развитие сотрудничества с другими странами с целью создания глобальной системы международной информационной безопасности.

Читайте также
Как хакеры не смогли взломать компьютеры избиркомов США

Развивать сеть двусторонних межправительственных соглашений в сфере кибербезопасности Россия начала четыре года назад: в июне 2013 года в присутствии президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы были подписаны прорывные договоренности о мерах доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий — по сути, первый в истории пакт о ненападении в электронной сфере. Речь идет о пакете из трех межправительственных соглашений, предусматривающих установление между Москвой и Вашингтоном трех каналов связи для предотвращения возможности перерастания киберинцидентов в полномасштабный конфликт.

В рамках договоренностей 2013 года был задействован и ключевой элемент системы предотвращения атомной войны — созданные в 1987 году национальные центры по уменьшению ядерной опасности. Линии связи и обмена информацией были также организованы между кураторами вопросов национальной безопасности (в Кремле и Белом доме) и группами экстренной готовности к компьютерным инцидентам (CERT) РФ и США. Эти каналы связи продолжают действовать, несмотря на резкое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

В ходе своей первой встречи с новым президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил продолжить работу над расширением взаимодействия в этой сфере. Глава Белого дома сначала публично заявил о поддержке этой инициативы, однако позже — из-за резко негативной реакции Конгресса — отрекся от своих слов. Напомним, американские законодатели и спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в США, осуществленном как раз при помощи кибертехнологий. Источники «Ъ» в госструктурах РФ утверждают тем не менее, что Москва и Вашингтон продолжают изучать возможности выхода на новые меры доверия в области информационной безопасности.

Читайте также
ЦБ обяжет банки раскрыть объем потерь от хакерских атак

При этом с рядом других государств Россия за последние годы договорилась не только о мерах по предотвращению эскалации киберинцидентов, но и о полноценном сотрудничестве в этой сфере. Речь идет о Китае, Индии, ЮАР, Белоруссии и Кубе. Заключенные с этими странами межправительственные соглашения, в частности, подразумевают совместное реагирование на угрозы в киберпространстве, обмен информацией и практическое взаимодействие правоохранительных и других компетентных органов, гармонизацию законодательств, подготовку специалистов и содействие научным исследованиям, а также поддержку инициатив друг друга на международных площадках.

ФРГ, Франция, Израиль, Южная Корея и Япония относятся к странам, наиболее активно развивающим свой наступательный и оборонительный киберпотенциал. По информации «Ъ», между представителями этих стран и российскими официальными лицами уже состоялись консультации по тематике информационной безопасности. При этом представители ряда госструктур ФРГ и Франции также публично обвиняли Россию во вмешательстве в их политические процессы.

Российские власти же надеются, что двусторонние и многосторонние региональные договоренности (в частности в рамках БРИКС, ШОС и ОДКБ) станут шагом на пути к принятию под эгидой ООН «правил ответственного поведения государств в информационном пространстве». Каким должен быть этот киберкодекс, на днях на конференции в Индии рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских. «В его основе должна лежать приверженность базовым принципам международного права, зафиксированным в Уставе ООН: уважение суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, неприменение силы, соблюдение прав и свобод человека», — заявил он.

Однако на скорое принятие такого документа надеяться не приходится. В 2015 году группе правительственных экспертов ООН (куда входят и представители РФ) удалось согласовать базовый набор правил поведения государств в киберпространстве. Эксперты призвали государства не атаковать объекты критически важной инфраструктуры друг друга (АЭС, предприятия ТЭКа, системы управления транспортом, банки и так далее), не вставлять «закладки» (вредоносные программы) в производимую ими IT-продукцию и перестать «огульно» обвинять друг друга в кибератаках, но прилагать усилия по борьбе с хакерами, осуществляющими диверсии с их территории или через нее. Однако это был не более чем набор благих намерений. Российская сторона надеялась в этом году придать ему хотя бы статус резолюции Генеральной ассамблеи ООН, однако эта идея провалилась: группа собралась в июне, но не смогла выйти на консенсусный документ. Соберется ли она вновь — пока неясно.

Елена Черненко

«Мнение»: Технологии хакеров опережают возможные системы защиты
Во время загрузки произошла ошибка.
26 октября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Владимир Путин показал себя знатоком свободной любви и партийной дисцип
Как прошел конкурс красоты «Мисс Вселенная-2017»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь