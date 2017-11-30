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05:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский истребитель-невидимка встанет на вооружение

Минобороны ждёт первую партию Су-57 в 2018 году.

Руководитель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 встанет на вооружение российской армии в 2018 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости, в Минобороны ждут что первая партия будет состоять из 12 крылатых машин, но в ближайшее время войска получат два-три самолёта. — Су-57 успешно прошел все испытания, и совсем скоро пилоты начнут его осваивать, — отметил Виктор Бондарев.

Напомним, генерал-полковник Виктор Бондарев до перехода на работу в Совет Федерации возглавлял Воздушно-космические силы России и в одном из интервью заявил, что новая машина дает летчику практически неограниченные возможности в пилотировании и бою. Машина будет «глазами» и «ушами» всей армии.

Су-57 способен воевать как в одиночку, так и в рамках концепции «единого поля». Боевой аппарат пятого поколения будет передавать данные о целях как другим самолетам, так и наземным комплексам ПВО, и наоборот, получать целеуказание от них. При этом бортовая система управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них. Это позволяет многократно увеличивать эффективность истребителей и уменьшать боевые потери.

Су-57, называвшийся до серийного производства «Т-50» и «ПАК ФА» — это следующий этап в развитии боевых самолётов «Сухой», машина производится в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, к концу года Минобороны ждёт поставки истребителей уже с новыми, более мощными двигателями.

Кстати, 29 ноября стало известно о поставке в войска двух звеньев многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++, также собранных в Хабаровском крае. Машины совершили перелет протяжённостью более 8 тыс км с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в Карелии.

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