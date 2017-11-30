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05:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты призвали вернуть иностранцев на приморские поля

На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели проект постановления правительства Российской Федерации «Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации», сообщили Deita. ru в ЗСПК.

Источник: ДЕЙТА

Согласно этому документу, иностранцам в России запрещено заниматься продажей лекарств, работать в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток. К торговле алкогольными напитками и табачными изделиями может быть привлечено не более 15 процентов иностранных рабочих. Для деятельности в области спорта, пассажирского и грузового транспорта эта квота составляет 25 и 28 процентов соответственно. А наибольшую долю иностранной рабочей силы разрешено использовать в сельском хозяйстве, где для выращивания овощей можно задействовать до половины иностранцев от общего количества работников.

Проект постановления предусматривает перечень субъектов федерации, на которых не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных работников в сфере сельского хозяйства. В их числе — Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская, Ростовская, Саратовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края.

Депутаты Законодательного Собрания считают, что в связи с существующим дефицитом трудоспособного населения в сельской местности и большим количеством ручного труда в сфере выращивания овощей в этот список необходимо включить и Приморский край.

«По опыту Октябрьского района, где в сезон производится до 50 процентов плодоовощной продукции, хочу сказать, мы должны быть готовыми к тому, что без иностранной рабочей силы этого объема не будет. Конечно, дефицит овощей постепенно закроет импорт из Китая, но всей проблемы он не решит, — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. — Безусловно, необходимо увеличивать число местных граждан, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, но одномоментно административно сокращать число иностранцев — неправильно. К тому же это вопрос не только продовольственной безопасности края, но и наполнения местных бюджетов. Например, Октябрьский район получает с иностранной рабочей силы порядка 15 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц. И если ее вдруг не станет, у района появятся выпадающие доходы, которые нужно будет компенсировать».

С аналогичными проблемами, уверен Сергей Кузьменко, столкнется и ряд других муниципалитетов края. В настоящее время для выращивания овощей в Приморье задействовано 3,2 тыс. гектаров посевных площадей, из них 81 процент или 2,6 тыс. га обрабатывается иностранными работниками. Без их труда обеспечить стабильный уровень сельскохозяйственного производства и рост его объемов пока достаточно трудно.

Депутаты решили направить в правительство ходатайство о включении Приморья в перечень регионов, на которые не распространяется ограничение доли иностранных рабочих для сельского хозяйства. «Мы хотим оставить за нашим краем право в случае необходимости увеличивать число иностранной рабочей силы», — сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Михаил Грач.

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