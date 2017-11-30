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06:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Развитие Охотского района обсудили в правительстве региона

Губернатор провел рабочую встречу с главой самой северной территории края.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с главой Охотского района Андреем Федоровым. Речь шла о перспективах развития муниципального образования, работе по обращениям граждан.

В Охотском районе растет добыча драгоценных металлов — золота и серебра. Это связано с увеличением мощности действующих производств, разработкой новых месторождений. Так, в середине июля этого года состоялось открытие нового золоторудного месторождения Светлое.

Дополнительные доходы позволяют решать социальные вопросы. Так, в Охотске в этом году появился многофункциональный спортивный комплекс, ведется модернизация порта.

Кроме того, краевые власти активизировали работу с федеральным центром по выделению средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Предпринимаются меры по обеспечению района устойчивой мобильной связью и высокоскоростным Интернетом. Для этого запланировано строительство волоконно-оптической магистральной линии.

«Охотский район — историческое место. Непростые климатические условия накладывают свой отпечаток. Жить и трудиться здесь непросто. Наша с вами задача — поступательно развивать инфраструктуру, решать социальные вопросы, создавая комфортную среду для проживания и закрепления населения, привлекать кадры в бюджетную и производственную сферы. Эта одна из ключевых задач на пути ускоренного развития Дальнего Востока, которую перед нами ставит президент Владимир Путин. В этом направлении мы поступательно двигаемся вперед. Вместе с тем, самое пристальное внимание необходимо уделить работе по обращениям граждан, оперативно на них реагировать. Решение проблемных вопросов жителей — один из основных приоритетов глав территорий», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор края подчеркнул, что первостепенное внимание необходимо уделить вопросам, связанным с транспортным обслуживанием, работой медицинских учреждений, объектов ЖКХ. Согласно анализу обращений, это в первую очередь волнует жителей.

Андрей Федоров сообщил, что по большинству обозначенных тем районные власти активно работают. Пристальное внимание уделяется прохождению отопительного сезона.
«Охотский район — самый северный в крае. Мы понимаем свою историческую значимость и стремимся к дальнейшему развитию. Во многом это заслуга краевых властей, которые не снижают поддержку северных территорий, где-то выделяют дополнительные средства. Это важно для создания комфортной среды проживания, обеспечения продовольственной безопасности и решения ряда других социальных вопросов», — сказал он.

Напомним, что в этом году правительство края расширило перечень субсидируемых продуктов питания, поставляемых в северные территории. Это Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения. Объемы выделяемых на эти цели средств увеличены на 20%. На 2018-й год финансирование этого направления будет сохранено.

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