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08:29 (мск), источник: РБК

Правительство разрешило госкомпаниям скрывать своих поставщиков

Мера временная и введена из-за санкций США, утверждают «Ведомости». Параллельно правительство по этой же причине полностью закрыло закупки Минобороны, ФСБ и СВР, отнеся сведения о контрактах с этими ведомствами к гостайне.

Источник: РИА "Новости"

Правительство России разрешило госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты. Соответствующее постановление, подписанное в понедельник премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации. Внимание на документ обратила газета «Ведомости».

Правительственное постановление разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки. Данные о победителе конкурса разрешено не раскрывать. Введенная мера будет действовать временно — до 1 июля 2018 года, следует из постановления.

Опрошенные изданием собеседники, близкие к госкомпаниям, сообщают, что решение правительства закрыть данные о поставщиках должно защитить схемы обхода санкций США. По словам одного из них, сведения о контрагентах хотят защитить все компании, находящиеся под санкциями, чтобы не раскрывать схемы, позволяющие эти санкции обходить. Другой собеседник добавил, что из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы не ответили на вопросы «Ведомостей».

Еще одним своим постановлением правительство также временно, до 1 июля 2018 года, закрыло все закупки для Минобороны, ФСБ и СВР (Службы внешней разведки). Сведения о закупках этих органов, согласно постановлению, подлежат отнесению к государственной тайне. Источник издания, близкий к Минобороны, утверждает, что причиной введения данной меры также стали санкции США, поскольку под них могут попасть любые компании в мире, проводящие «существенные сделки» с российскими силовыми ведомствами.

Собеседник газеты в Минобороны также объясняет, что срок до 1 июля 2018 года выбран для того, чтобы закрыть весь процесс размещения гособоронзаказа на следующий год, который обычно происходить в первое полугодие.

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