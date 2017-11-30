Депутаты приняли профицитный бюджет Омской области
В четверг, 30 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания депутаты приняли проект бюджета на 2018 год в первом чтении.
В четверг, 30 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания депутаты приняли проект бюджета на 2018 год в первом чтении.
Документ представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.
«Доходная часть формируется на уровне 78,2 миллиардов рублей при расходах 73,6 млрд рублей. Профицит составит 4,6 миллиардов рублей», — сказал Чеченко.
Также о бюджете высказался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.
«Мы все работаем в интересах региона независимо от политической принадлежности. Федеральный бюджет принятый Госдумой лучший за последние годы. Это бюджет экономического роста», — сказал Смолин.
Председатель Заксобрания Владимир Варнавский выразил надежду, что новые инициативы президента России по повышению рождаемости.
«Исполнение указов главы государства дается тяжело. Понимаем, что эти меры направлены на благо народа», — отметил Варнавский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков обратился к депутатам с просьбой представить свои предложения по тому, куда должны быть направлены средства бюджета.
«Мы должны потратить бюджет развития не на латание дыр, а на те проекты, которые принесут отдачу через пять или десять лет», — сказал Бурков.