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08:34 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты приняли профицитный бюджет Омской области

В четверг, 30 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания депутаты приняли проект бюджета на 2018 год в первом чтении.

Документ представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

«Доходная часть формируется на уровне 78,2 миллиардов рублей при расходах 73,6 млрд рублей. Профицит составит 4,6 миллиардов рублей», — сказал Чеченко.

Также о бюджете высказался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

«Мы все работаем в интересах региона независимо от политической принадлежности. Федеральный бюджет принятый Госдумой лучший за последние годы. Это бюджет экономического роста», — сказал Смолин.

Председатель Заксобрания Владимир Варнавский выразил надежду, что новые инициативы президента России по повышению рождаемости.

«Исполнение указов главы государства дается тяжело. Понимаем, что эти меры направлены на благо народа», — отметил Варнавский.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков обратился к депутатам с просьбой представить свои предложения по тому, куда должны быть направлены средства бюджета.

«Мы должны потратить бюджет развития не на латание дыр, а на те проекты, которые принесут отдачу через пять или десять лет», — сказал Бурков.

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