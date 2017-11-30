Депутаты приняли профицитный бюджет Омской области

Документ представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

«Доходная часть формируется на уровне 78,2 миллиардов рублей при расходах 73,6 млрд рублей. Профицит составит 4,6 миллиардов рублей», — сказал Чеченко.

Также о бюджете высказался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

«Мы все работаем в интересах региона независимо от политической принадлежности. Федеральный бюджет принятый Госдумой лучший за последние годы. Это бюджет экономического роста», — сказал Смолин.

Председатель Заксобрания Владимир Варнавский выразил надежду, что новые инициативы президента России по повышению рождаемости.

«Исполнение указов главы государства дается тяжело. Понимаем, что эти меры направлены на благо народа», — отметил Варнавский.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков обратился к депутатам с просьбой представить свои предложения по тому, куда должны быть направлены средства бюджета.