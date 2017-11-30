Омский губернатор Бурков подсчитал, что Омской области придется находить 1 миллиард на «выплаты Путина»

Источник: Om1.ru

Сегодня, 30 ноября, на пленарном заседании Заксобрания Омской области врио губернатора Александр Бурков сделал заявление. Он поблагодарил депутатов за то, что поддержали проект бюджета 2018−2020 в первом чтении. И обратил внимание на то, что проанализировал возможности казны после заявлений президента Владимира Путина.

Речь идет об обещаниях главы страны в Кремле 28 ноября. Президент заявил о финансовой поддержке увеличения рождаемости. Владимир Путин выдвинул дорогостоящую инициативу — новую ежемесячную выплату на первого ребенка, которая будет производиться с момента рождения до 1,5 года.

Пособие будет выплачиваться адресно, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Средний размер такого пособия составит 10,5 тысяч рублей в месяц. Минфину придется заложить на эти цели 144,5 миллиарда рублей.

Также матери будут получать в 2018—2020 годах выплаты на третьего ребенка, но только те, где экономическая ситуация в регионе не стабильная. Программу материнского капитала продлят до 31 декабря 2021 года.

Однако врио губернатора Омской области подсчитал, что бюджет региона не потянет эти выплаты из-за большой доли софинансирования.

Уже к 2020 году эта сумма составит почти миллиард рублей. Александр Бурков попросил сенаторов и депутатов Госдумы включиться в работу, чтобы доля софинансирования федерации была увеличена.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— Наша Омская область принимает участие в программе выплат на третьего ребенка. При этом это предлагает софинансирование, и наша доля намного выше, чем у федерации. Так, 2018 году нам надо найти 175 миллион рублей в бюджете, а федералы — 121 миллион, а к 2020 эта сумма с нашей стороны приблизится к 1 миллиарду. Тогда как есть постановление Дмитрия Медведева, по которому доля софинасирования из федерального бюджета должна составлять 86 процентов, а регионов — 14 процентов. Наша доля сейчас намного выше. миллиард софминансирование. Наша просьба ко всем депутатам Госдумы и сенатором скорректировать эту долю. Для нас эта нагрузка будет тяжела. Если мы выплатим первые деньги в 2018 году, наши обязательства распространяются на три года. Мы не можем оставить детей и матерей без финансовой помощи.