Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Мария Кожевникова в золотом плаще пришла на модный показ
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Умер актер Николай Годовиков
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
«Живут лучше»: лидер националистов сравнил Крым и Украину
Коэн: РФ не входит в пятерку главных угроз для США
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
08:22 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Бурков подсчитал, что Омской области придется находить 1 миллиард на «выплаты Путина»

Врио главы региона признался, что бюджет такую нагрузку не потянет. И призвал депутатов Госдумы и сенаторов помочь увеличить долю федерального софинасирования.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 30 ноября, на пленарном заседании Заксобрания Омской области врио губернатора Александр Бурков сделал заявление. Он поблагодарил депутатов за то, что поддержали проект бюджета 2018−2020 в первом чтении. И обратил внимание на то, что проанализировал возможности казны после заявлений президента Владимира Путина.

Речь идет об обещаниях главы страны в Кремле 28 ноября. Президент заявил о финансовой поддержке увеличения рождаемости. Владимир Путин выдвинул дорогостоящую инициативу — новую ежемесячную выплату на первого ребенка, которая будет производиться с момента рождения до 1,5 года.

Пособие будет выплачиваться адресно, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Средний размер такого пособия составит 10,5 тысяч рублей в месяц. Минфину придется заложить на эти цели 144,5 миллиарда рублей.

Также матери будут получать в 2018—2020 годах выплаты на третьего ребенка, но только те, где экономическая ситуация в регионе не стабильная. Программу материнского капитала продлят до 31 декабря 2021 года.

Однако врио губернатора Омской области подсчитал, что бюджет региона не потянет эти выплаты из-за большой доли софинансирования.

 Уже к 2020 году эта сумма составит почти миллиард рублей. Александр Бурков попросил сенаторов и депутатов Госдумы включиться в работу, чтобы доля софинансирования федерации была увеличена.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Наша Омская область принимает участие в программе выплат на третьего ребенка. При этом это предлагает софинансирование, и наша доля намного выше, чем у федерации. Так, 2018 году нам надо найти 175 миллион рублей в бюджете, а федералы — 121 миллион, а к 2020 эта сумма с нашей стороны приблизится к 1 миллиарду. Тогда как есть постановление Дмитрия Медведева, по которому доля софинасирования из федерального бюджета должна составлять 86 процентов, а регионов — 14 процентов. Наша доля сейчас намного выше. миллиард софминансирование. Наша просьба ко всем депутатам Госдумы и сенатором скорректировать эту долю. Для нас эта нагрузка будет тяжела. Если мы выплатим первые деньги в 2018 году, наши обязательства распространяются на три года. Мы не можем оставить детей и матерей без финансовой помощи.

Отметим, что на нынешнем заседании как раз присутствовал депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, и сенаторы Сергей Попов и Елена Мизулина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске пенсионерка, упавшая с каталки, отсудила у скорой помощи 50 тысяч
Миллиардер Прохоров готов помочь омской биатлонистке Романовой деньгами и юристами
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Правительство разрешило госкомпаниям скрывать поставщиков
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
СМИ: отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь