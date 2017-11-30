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13:00 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент РТ посетил легендарный музей-бункер Черчилля в Лондоне

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в ходе рабочего визита в Великобританию посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне, передает пресс-служба главы республики.

Кстати, во времена Второй мировой войны помещение бункера служило генеральным штабом британского командования, а также рабочим кабинетом и местом обитания самого Уинстона Черчилля. Бункер стал музеем в 1984 году. Сейчас он является одним из самых популярных музеев в стране.

Также Минниханов в ходе рабочей поездки встретился с министром по цифровым технологиям Великобритании Мэттом Хэнкоком.

 — Великобритания служит примером успешного технологического прогресса и ориентиром для будущего роста, — отметил президент РТ.

Напомним, ранее глава РТ пообещал налоговые льготы предпринимателям из Великобритании, об этом он заявил накануне на третьем Российско-Британском бизнес-форуме.

 — Татарстан заинтересован в том, чтобы британские компании в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке выбирали нашу республику. Для этого есть готовые инфраструктурные площадки, мы готовы представить все условия и налоговые льготы, — сообщил президент.

По его словам, Татарстан экспортирует в Англию нефть, пластмассу и изделия из нее, каучук, резину, а из Британии поставляют машины и оборудование.

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