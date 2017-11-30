На должность главы НЦБК претендуют шесть кандидатов
На должность главы Национального центра по борьбе с коррупцией претендуют шесть кандидатов. Их документы рассмотрит парламентская юридическая комиссия. Она и решит, кто будет допущен к конкурсу.
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На должность главы Национального центра по борьбе с коррупцией претендуют шесть кандидатов. Их документы рассмотрит парламентская юридическая комиссия. Она и решит, кто будет допущен к конкурсу.
Подача документов завершилась накануне. Среди кандидатов — преподаватель Полицейской академии имени Штефана чел Маре Вячеслав Гуцан и его коллега из Госуниверситета Савва Маймеску.
На должность также претендуют глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну, его сослуживец начальник управления по оперативному страхованию Игорь Карлашук, юрист Андриан Морой и бывший сотрудник министерства транспорта Валентин Доготарь.
НЦБК осталось без руководства после того как истек мандат Виорела Кетрару.