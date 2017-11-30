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09:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Светлана Денисова назначена детским омбудсменом Прикамья

ПЕРМЬ, 30 ноября, ФедералПресс. Депутаты заксобрания Пермского края проголосовали за назначение Светланы Денисовой уполномоченным по правам ребенка в регионе.

Кандидатура Денисовой была единственной, ее предложил губернатор Пермского края Максим Решетников. Ранее пост детского омбудсмена занимал Павел Миков, который был назначен омбудсменом Прикамья.

Справка «ФедералПресс».

Светлана Денисова — первый зампред Общественной палаты Пермского края, эксперт Общественной платы РФ в области общественного контроля, председатель АНО «Пермский Городской Родительский Совет», председатель ТОС «Декабристов-100». Участник выборов в Госдуму РФ 2016 года по партспискам «Единой России» от объединенной группы Пермский край — Удмуртия.

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