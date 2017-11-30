Светлана Денисова назначена детским омбудсменом Прикамья

Кандидатура Денисовой была единственной, ее предложил губернатор Пермского края Максим Решетников. Ранее пост детского омбудсмена занимал Павел Миков, который был назначен омбудсменом Прикамья.

Светлана Денисова — первый зампред Общественной палаты Пермского края, эксперт Общественной платы РФ в области общественного контроля, председатель АНО «Пермский Городской Родительский Совет», председатель ТОС «Декабристов-100». Участник выборов в Госдуму РФ 2016 года по партспискам «Единой России» от объединенной группы Пермский край — Удмуртия.