Гости из Монголии заинтересовались хабаровскими ТОСЭР

В дальневосточной столице местная администрация встретилась с делегацией из Монголии, которая высказала интерес к территориям опережающего развития. Депутат Великого Государственного Хурала Бямбасурэн Энх-Амгалан заявил, что приоритет отдаётся совместным проектам в азиатской части России — географически близкой к его стране.

Администрацию Хабаровска представил и. о. мэра Сергей Кравчук. Гости очень заинтересовались инвестиционным сотрудничеством на площадках ТОСЭР в краевом центре. Сейчас отношения с Дальним Востоком у Монголии только начинают налаживаться. В прошлом году в Хабаровск приехало меньше сотни туристов из этой страны, в то время как восточную часть Сибири посетили около 450 тысяч человек. Во многом это обусловлено тем, что есть прямые авиационные рейсы из Улан-Батора в Иркутск и Улан-Удэ. Сейчас прорабатывается возможность организации перелётов до Хабаровска, однако о прямом авиасообщении пока речь не идёт.

Власти азиатской страны, в свою очередь, развивают туристические программы, в том числе природные походы. В этой стране также можно посетить места исторических событий недавнего прошлого, когда советские и монгольские войска совместно боролись против общих врагов.

«Мы слышали, что Хабаровск является самым чистым городом России. Мы здесь находимся короткое время и успели только немного посмотреть город из окна автомобиля. Но мы увидели, что у него есть свои особенности, своя архитектура и атмосфера. И поэтому я считаю, что развитие двусторонних отношений между Хабаровском и Улан-Батором очень важны. И в плане туризма, и в плане бизнес-сотрудничества», — сказал господин Энх-Амгалан.