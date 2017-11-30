Гости из Монголии заинтересовались хабаровскими ТОСЭР
Иностранцы хотят реализовывать совместные проекты в азиатской части России.
Иностранцы хотят реализовывать совместные проекты в азиатской части России.
В дальневосточной столице местная администрация встретилась с делегацией из Монголии, которая высказала интерес к территориям опережающего развития. Депутат Великого Государственного Хурала Бямбасурэн
Администрацию Хабаровска представил и. о. мэра Сергей Кравчук. Гости очень заинтересовались инвестиционным сотрудничеством на площадках ТОСЭР в краевом центре. Сейчас отношения с Дальним Востоком у Монголии только начинают налаживаться. В прошлом году в Хабаровск приехало меньше сотни туристов из этой страны, в то время как восточную часть Сибири посетили около 450 тысяч человек. Во многом это обусловлено тем, что есть прямые авиационные рейсы из
Власти азиатской страны, в свою очередь, развивают туристические программы, в том числе природные походы. В этой стране также можно посетить места исторических событий недавнего прошлого, когда советские и монгольские войска совместно боролись против общих врагов.
«Мы слышали, что Хабаровск является самым чистым городом России. Мы здесь находимся короткое время и успели только немного посмотреть город из окна автомобиля. Но мы увидели, что у него есть свои особенности, своя архитектура и атмосфера. И поэтому я считаю, что развитие двусторонних отношений между Хабаровском и
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