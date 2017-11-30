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11:32 (мск), источник: Newslab.ru

На сессии ЗС потребовали отставки правительства Красноярского края

Чиновников обвинили в неумении работать стратегически.

Источник: Reuters

Правительство Красноярского края должно уйти в отставку. С таким требованием обратился к врио губернатора края Александру Уссу руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков во время обсуждения бюджета региона на 2018 год.

Свою позицию он объяснил тем, что предложенный чиновниками документ не сбалансирован и не способен решить сегодняшние задачи Красноярского края.

В ряду прочего, речь идет о неэффективности госпредприятий, политики в области инноваций, работы краевого Фонда капитальных ремонтов и т.д., что требует пересмотра бюджетного финансирования этих сфер. Правительство же продолжает работать по старой неэффективной схеме, считает парламентарий.

«Если люди [правительство Красноярского края — прим.ред. ] не способны меняться, по-новому смотреть в будущее, выстраивать стратегию, а занимаются только “тушением пожаров”, то надо или полностью отправить в отставку этот орган, или избавиться от тех людей, кто продолжает так “зависать”», — заявил Глисков.

Одной из причин того, что бюджет не нашел отклика у ряда депутатов, стало то, что при его формировании не были учтены все поправки, внесенные народными избранниками.

«В предложенный для принятия вариант включили лишь 19 таких корректировок, а подавалось их больше, — рассказывает депутат Заксобрания Егор Бондаренко, — только от нашей фракции ЛДПР их было заявлено 10, учли же только одну».

В итоге, фракция либерал-демократов проголосовала против принятия бюджета в таком виде. Однако это не помешало остальным принять его во втором чтении.

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