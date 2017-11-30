С 1 января в Красноярском крае проиндексируют зарплаты всех бюджетников

Бюджет Красноярского края на 2018 год прошел через второе чтение. После первого слушания документа врио губернатора края, правительство и депутаты внесли в 19 поправок, которые увеличивают расходы региона 1,3 млрд рублей. Главная поправка — индексация заработной платы бюджетников, которую установил президент РФ своими майскими указами. На эти цели Красноярский край заложил в бюджет 10 млрд рублей.