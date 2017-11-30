Сергей Меняйло о назначении Городецкого: можно было любого взять, но я выбрал опыт и мудрость

— Это штатная должность. У меня пять замов и три помощника. Я выбрал Владимира Филипповича, потому что у него есть опыт и мудрость. Основные функции Городецкого будут координация деятельности органов государственных органов власти в сфере регионального развития. Его полномочия — это не контроль, а именно организация работы и решение проблем, — подчеркивает Меняйло. — Эта работа, поверьте мне, очень объемная и требует опыта. Сегодня Владимир Филиппович прибыл на работу раньше меня. Потому что такова моя позиция: подчиненные должны приходить на работу раньше начальника. В Вооруженных силах есть такое неписаное правило, что к приходу командира все уже на местах, все знают обстановку, вникли в нее, и каждый докладывает по своему направлению.