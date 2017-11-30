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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Меняйло о назначении Городецкого: можно было любого взять, но я выбрал опыт и мудрость

Экс-губернатор Новосибирской области стал помощником полпреда в Сибирском федеральном округе.

Распоряжением администрации Президента Российской Федерации от 28 ноября 2017 года Владимир Городецкий был назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями, институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития.

Итак, экс-губернатор Новосибирской области стал помощником полпреда в Сибирском федеральном округе. О громком назначении в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал полпред СФО Сергей Меняйло.

— Это штатная должность. У меня пять замов и три помощника. Я выбрал Владимира Филипповича, потому что у него есть опыт и мудрость. Основные функции Городецкого будут координация деятельности органов государственных органов власти в сфере регионального развития. Его полномочия — это не контроль, а именно организация работы и решение проблем, — подчеркивает Меняйло. — Эта работа, поверьте мне, очень объемная и требует опыта. Сегодня Владимир Филиппович прибыл на работу раньше меня. Потому что такова моя позиция: подчиненные должны приходить на работу раньше начальника. В Вооруженных силах есть такое неписаное правило, что к приходу командира все уже на местах, все знают обстановку, вникли в нее, и каждый докладывает по своему направлению.

— А зарплата у бывшего губернатора большая?

— Честно? Не знаю! Это не самый главный вопрос. Хотя, конечно, буквально вчера на комиссии по кадрам мы обсуждали вопрос, что надо выравнивать зарплату муниципальных и госслужащих с точки зрения объема выполняемых задач и ответственности.

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