Сергей Меняйло о назначении Городецкого: можно было любого взять, но я выбрал опыт и мудрость

Распоряжением администрации Президента Российской Федерации от 28 ноября 2017 года Владимир Городецкий был назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями, институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития.
Итак,
— Это штатная должность. У меня пять замов и три помощника. Я выбрал Владимира Филипповича, потому что у него есть опыт и мудрость. Основные функции Городецкого будут координация деятельности органов государственных органов власти в сфере регионального развития. Его полномочия — это не контроль, а именно организация работы и решение проблем, — подчеркивает Меняйло. — Эта работа, поверьте мне, очень объемная и требует опыта. Сегодня Владимир Филиппович прибыл на работу раньше меня. Потому что такова моя позиция: подчиненные должны приходить на работу раньше начальника. В Вооруженных силах есть такое неписаное правило, что к приходу командира все уже на местах, все знают обстановку, вникли в нее, и каждый докладывает по своему направлению.
— А зарплата у бывшего губернатора большая?
— Честно? Не знаю! Это не самый главный вопрос. Хотя, конечно, буквально вчера на комиссии по кадрам мы обсуждали вопрос, что надо выравнивать зарплату муниципальных и госслужащих с точки зрения объема выполняемых задач и ответственности.