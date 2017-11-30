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11:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Врио губернатора НСО положительно оценил меры поддержки семей с детьми

Меры, инициированные президентом, по словам Травникова, направлены на появление большего числа умных и здоровых детей.

Источник: РИА "Новости"

Социальные меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом России Владимиром Путиным, вместе с программами рождаемости в Новосибирской области позволят существенно улучшить демографическую ситуацию в области, сообщает 30 ноября пресс-служба администрации региона со ссылкой на врио губернатора НСО Андрея Травникова.

«Воспринимаю это очень позитивно. Дети — это счастье. В конце концов, любое общество существует для того, чтобы появилось больше умных и здоровых детей. Поэтому те меры, которые дополнительно инициированы Президентом, безусловно, на это направлены», — сказал Андрей Травников.

По его словам, поддержка рождаемости с помощью социальных мер является приоритетной для администрации региона. Благодаря принятым решениям, в с января по октябрь 2017 года доля рождённых третьих детей и последующих увеличилась до 21%, в то время как в 2016 году она данный показатель составлял 18%.

При этом больше 23 тысяч семей в общем количестве из 503 тысяч семей с детьми в Новосибирской области являются многодетными.

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Положительную динамику в этой сфере удалось сохранить благодаря демографической политике, в том числе, благодаря поддержке семей с помощью материнского капитала.

Напомним, с 1 января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых родился первый ребенок. В среднем оно составит 10,5 тыс. рублей, об этом 28 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.

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