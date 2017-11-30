Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
«Починить то, что не сломано»: эксперт об интернете для БРИКС
Лавров сделал заявление в интервью о принадлежности Крыма
На Украине будут отмечать два Рождества
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
СМИ: Российские военные испытали в Сирии электромагнитное оружие
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Реновация затронет каждую четвертую семью Москвы
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска предложил предать городам миллионникам особый статус

Речь идет о распределении налогов.

Источник: Комсомольская правда

Идеей придать столице Сибири особый статус была высказана мэром Анатолием Локтем в связи с более ранним предложением бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин высказал идею объединить в агломерации более крупные города и мелкие, в том числе, по его мнению, можно было бы объединить Томск, Новосибирск и Барнаул.

Анатолий Локоть высказал сомнения по поводу физического взаимодействия городов, так как расстояния между точками очень большие. Но сама идея оказалась ему близка:

— Здесь бы вспомнили и предложил другую идею — об особом статусе города Новосибирска, как о городе столичном, как о крупнейшем муниципалитете РФ. Если не придания городу статуса субъекта, это сложна процедура, необходимо вносить изменения в Конституцию, то особый статус городов миллионников, центров округов федеральных, на это бы стоило обратить внимание и поговорить.

В этом случае, по мнению мэра, под другим углом можно рассматривать и налоговые распределения бюджетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Разговор с Дмитрием Медведевым» - 2017: прямая онлайн-трансляция
Глава Чечни спас от повешения в Ираке более 100 российских детей и женщин
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты написали Путину письмо
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные поставщиков
Фрагменты ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Посол РФ получил отказ от Госдепа на посещение дипсобственности
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Сергей Жуков показал всех своих детей Поклонники музыканта пришли в восторг от трогательного снимка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь