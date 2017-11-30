Мэр Новосибирска предложил предать городам миллионникам особый статус

Источник: Комсомольская правда

Идеей придать столице Сибири особый статус была высказана мэром Анатолием Локтем в связи с более ранним предложением бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин высказал идею объединить в агломерации более крупные города и мелкие, в том числе, по его мнению, можно было бы объединить Томск, Новосибирск и Барнаул.

Анатолий Локоть высказал сомнения по поводу физического взаимодействия городов, так как расстояния между точками очень большие. Но сама идея оказалась ему близка:

— Здесь бы вспомнили и предложил другую идею — об особом статусе города Новосибирска, как о городе столичном, как о крупнейшем муниципалитете РФ. Если не придания городу статуса субъекта, это сложна процедура, необходимо вносить изменения в Конституцию, то особый статус городов миллионников, центров округов федеральных, на это бы стоило обратить внимание и поговорить.