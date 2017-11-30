Речевой портрет Назарбаева составила филолог из Усть-Каменогорска
В областном центре ВКО издали пособие, обучающее говорить как Нурсултан Назарбаев. В книге для отработки навыков есть деловые ролевые игры.
В областном центре ВКО издали пособие, обучающее говорить как Нурсултан Назарбаев. В книге для отработки навыков есть деловые ролевые игры.
Кандидат филологических наук, доцент ВКГУ Люция Абдуллина презентовала свою новую книгу «Говорить как Назарбаев». Это учебник по основам ораторского мастерства и технологии публичного выступления, пишет Altaynews.
«Анализ речевого портрета личности политического лидера поможет выявить механизмы создания успешных формул и в сфере политической коммуникации, и в ситуации профессионального общения, — говорит автор книги. — Высокий уровень публичного выступления обусловлен преимущественно демократической формой государственного правления. И здесь, по моему мнению, тон задаёт речевое поведение нашего Президента. Глубина, широта, мобильность и критичность в речи Нурсултана Назарбаева при детальном рассмотрении не представляются раритетными, напротив, доступность и прозрачность риторических приёмов позволяет каждому освоить их и научиться говорить так же, как наш Елбасы».
Издание основано на демонстрации конкретных коммуникативных формул и приёмов ораторского мастерства в текстах выступлений Нурсултана Назарбаева, рассказала библиограф Асель Омарова.
Материал пособия разработан на основе базовых категорий и понятий теории коммуникации, культуры речи, деловой риторики в профессиональной сфере.
В структуре учебника предусмотрено проведение самостоятельной диагностики, определение уровня владения коммуникативными навыками по оценочному листу.