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14:38 (мск), источник: Informburo.kz

Речевой портрет Назарбаева составила филолог из Усть-Каменогорска

В областном центре ВКО издали пособие, обучающее говорить как Нурсултан Назарбаев. В книге для отработки навыков есть деловые ролевые игры.

Источник: Informburo.kz

Кандидат филологических наук, доцент ВКГУ Люция Абдуллина презентовала свою новую книгу «Говорить как Назарбаев». Это учебник по основам ораторского мастерства и технологии публичного выступления, пишет Altaynews.

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«Анализ речевого портрета личности политического лидера поможет выявить механизмы создания успешных формул и в сфере политической коммуникации, и в ситуации профессионального общения, — говорит автор книги. — Высокий уровень публичного выступления обусловлен преимущественно демократической формой государственного правления. И здесь, по моему мнению, тон задаёт речевое поведение нашего Президента. Глубина, широта, мобильность и критичность в речи Нурсултана Назарбаева при детальном рассмотрении не представляются раритетными, напротив, доступность и прозрачность риторических приёмов позволяет каждому освоить их и научиться говорить так же, как наш Елбасы».

Издание основано на демонстрации конкретных коммуникативных формул и приёмов ораторского мастерства в текстах выступлений Нурсултана Назарбаева, рассказала библиограф Асель Омарова.

Материал пособия разработан на основе базовых категорий и понятий теории коммуникации, культуры речи, деловой риторики в профессиональной сфере.

В структуре учебника предусмотрено проведение самостоятельной диагностики, определение уровня владения коммуникативными навыками по оценочному листу.

Тренажёры-тексты, комплекс самостоятельных упражнений направлены на улучшение качества речи. Деловые ролевые игры в книге предназначены для отработки навыков коммуникации в различных ситуациях.

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