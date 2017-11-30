Речевой портрет Назарбаева составила филолог из Усть-Каменогорска

«Анализ речевого портрета личности политического лидера поможет выявить механизмы создания успешных формул и в сфере политической коммуникации, и в ситуации профессионального общения, — говорит автор книги. — Высокий уровень публичного выступления обусловлен преимущественно демократической формой государственного правления. И здесь, по моему мнению, тон задаёт речевое поведение нашего Президента. Глубина, широта, мобильность и критичность в речи Нурсултана Назарбаева при детальном рассмотрении не представляются раритетными, напротив, доступность и прозрачность риторических приёмов позволяет каждому освоить их и научиться говорить так же, как наш Елбасы».