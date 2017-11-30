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13:05 (мск), источник: СуперОмск

Новоселов хранит интригу с переездом в Хакасию

Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов оставил без ответа предложение главы Хакасии Виктора Зимина стать его первым заместителем.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Зимин предложил Новоселову вернуться на работу в республиканское правительство в качестве куратора экономического и промышленного блоков.

«На мой прямой вопрос Андрей Новоселов сказал, что уже комментировал вчера эту ситуацию. Его позиция остается неизменной. Заявление он не писал и продолжает работать», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.

По информации «СуперОмска», накануне временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что его первый заместитель продолжает работать и вопросов к Андрею Новоселову нет.

Глава Хакасии хочет вернуть Новоселова, чтобы зарабатывать.

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