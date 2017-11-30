Новоселов хранит интригу с переездом в Хакасию
Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов оставил без ответа предложение главы Хакасии Виктора Зимина стать его первым заместителем.
Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов оставил без ответа предложение главы Хакасии Виктора Зимина стать его первым заместителем.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Зимин предложил Новоселову вернуться на работу в республиканское правительство в качестве куратора экономического и промышленного блоков.
«На мой прямой вопрос Андрей Новоселов сказал, что уже комментировал вчера эту ситуацию. Его позиция остается неизменной. Заявление он не писал и продолжает работать», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.
По информации «СуперОмска», накануне временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что его первый заместитель продолжает работать и вопросов к Андрею Новоселову нет.
Глава Хакасии хочет вернуть Новоселова, чтобы зарабатывать.