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14:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ЗС НО отклонило требование облпрокуратуры о лишении Александра Бочкарева депутатских полномочий

Заксобрание Нижегородской области отклонило требование облпрокуратуры о лишении Александр Бочкарева («Справедливая Россия») депутатских полномочий. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального парламента 30 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Мнение прокуратуры депутатам изложила старший помощник прокурора области Анжелика Яковлева. Она напомнила, что ситуация связана с рынком «Народный». По ее словам, был установлен факт нарушения законодательства, запрещающего депутатам на профоснове заниматься предпринимательской деятельностью. В связи с чем, по мнению прокуратуры, Бочкарев подлежит увольнению. Требование прокуратуры состоит в том, чтобы полномочия Бочкарева на профессиональной основе были прекращены (напомним, он сам это сделал на предыдущем заседании ЗС НО, — прим. НИА «Нижний Новгород»), а также полностью прекращены его полномочия как депутата.

Как отметил председатель комитета по регламенты Дмитрий Малухин («Единая Россия»), было принято решение отклонить требование прокуратуры. Зампредседателя Александр Табачников («Единая Россия») пояснил, что требование прокуратуры было рассмотрено на заседании специальной комиссии.

«Мы считаем, что с доказательной базой в отношении совершения коррупционного правонарушения должен выступить суд. Лишать Бочкарева возможности предоставить факты в свою защиту было бы некорректно, поэтому мы решили отклонить требование прокуратуры», — сказал он, добавив, что это решение основывалось на мнении государственно-правового управления ЗС НО.

Напомним, что руководитель НРО «Справедливой России» Александр Бочкарев прокомментировать требование прокуратуры не имеет возможности, так как находится под домашним арестом (по обвинению в коммерческом подкупе). Также напомним, что лидер СР Сергей Миронов выступает в поддержку Бочкарева, считая выдвинутые против него надуманными и политическими. 31 октября Александр Бочкарев был переизбран в должности председателя нижегородского регионального отделения партии. Этому предшествовали судебные процессы с партийцами и бывшими партийцами. Однако, несмотря на то, что один из судов оппоненты Бочкарева выиграли, центральный совет СР вновь предложил кандидатуру Александра Бочкарева на пост председателя НРО, и она вновь была утверждена делегатами конференции.

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