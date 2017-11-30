ЗС НО отклонило требование облпрокуратуры о лишении Александра Бочкарева депутатских полномочий

Источник: НИА-Нижний Новгород

Мнение прокуратуры депутатам изложила старший помощник прокурора области Анжелика Яковлева. Она напомнила, что ситуация связана с рынком «Народный». По ее словам, был установлен факт нарушения законодательства, запрещающего депутатам на профоснове заниматься предпринимательской деятельностью. В связи с чем, по мнению прокуратуры, Бочкарев подлежит увольнению. Требование прокуратуры состоит в том, чтобы полномочия Бочкарева на профессиональной основе были прекращены (напомним, он сам это сделал на предыдущем заседании ЗС НО, — прим. НИА «Нижний Новгород»), а также полностью прекращены его полномочия как депутата.

Как отметил председатель комитета по регламенты Дмитрий Малухин («Единая Россия»), было принято решение отклонить требование прокуратуры. Зампредседателя Александр Табачников («Единая Россия») пояснил, что требование прокуратуры было рассмотрено на заседании специальной комиссии.

«Мы считаем, что с доказательной базой в отношении совершения коррупционного правонарушения должен выступить суд. Лишать Бочкарева возможности предоставить факты в свою защиту было бы некорректно, поэтому мы решили отклонить требование прокуратуры», — сказал он, добавив, что это решение основывалось на мнении государственно-правового управления ЗС НО.