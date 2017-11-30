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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В России создают ударный комплекс «Рудольф», способный сбивать спутники

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия в рамках новой государственной программы вооружений 2018−2027 годов разработает новый ударный комплекс борьбы со спутниками «Рудольф», сообщил в четверг замначальника 46-го ЦНИИ Минобороны Олег Ачасов.

Источник: Reuters

Ранее ряд оборонных предприятий и представителей Минобороны РФ неоднократно заявляли о разработках противоспутникового оружия, в частности проекте концерна КРЭТ «Былина». При этом о комплексе «Рудольф» Ачасов публично заявил впервые.

«Запланировано создание или завершение создания… мобильного ударного противоспутникового комплекса “Рудольф”, наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи “Тирада-2С” и других», — перечислил он, читая доклад о новой ГПВ в Совете Федерации.

Кроме того, в планах на новую госпрограмму — создание стационарного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, ЗРС С-500 и так далее.

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