Назарбаев договорился с Жээнбековым по границе — СМИ Кыргызстана

Источник: Tengrinews

Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все знают причины ситуации на границе двух стран.

«Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту», — сообщил Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что принято решение установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем. Нурсултан Назарбаев также сообщил, что он пригласил Сооронбая Жээнбекова с официальным визитом в Казахстан.