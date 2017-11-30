Европе обещают больше мусульман к 2050 году

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Согласно выпущенному в среду докладу американского исследовательского центра Pew Research Center, доля мусульман в населении Европы в любом случае увеличится к 2050 году. Авторы исследования подготовили три сценария — с нулевым, средним и высоким уровнем миграции. При любом из раскладов доля мусульман окажется выше, чем в 2016 году (4,9%): если по первому сценарию их доля к 2050 году достигнет 7,4%, то по второму — 11,2%, а по третьему — 14%. Тем самым по сценарию с высоким уровнем миграции доля мусульман вырастет почти втрое. Рост доли мусульман даже при первом варианте связан с тем, что уже сейчас среди мусульманского населения больше доля молодежи. К тому же среди мусульманского населения наблюдается более высокая рождаемость, чем в среднем в Европе. Второй сценарий отражает обычный уровень притока мигрантов в Европу, третий проецирует на будущее рекордный уровень иммиграции 2014−2016 годов, причем предполагает, что, как и тогда, большинство из мигрантов будут мусульманами.

При подготовке исследования учитывались 28 стран, входящих в ЕС, а также Швейцария и Норвегия. Среди стран с более высокой, чем в среднем, долей мусульман — Болгария (11,1%), Франция (8,8%), Швеция (8,1%), Великобритания (6,3%) и Германия (6,1%). В целом в Европе на 2016 год проживало 25,8 млн мусульман, в том числе 5,7 млн во Франции и 5 млн в Германии. По третьему сценарию доля мусульман в Швеции вырастет до 30,6% (4,5 млн), в Германии — до 19,7% (17,5 млн), во Франции — до 18% (13,2 млн), а в Великобритании — до 17,2% (13,5 млн). В целом же в Европе число мусульман вырастет до 75,6 млн человек.

Доклад основывается на изданном Pew Research Center в 2015 году исследовании «Будущее мировых религий: прогнозы роста населения, 2010−2050». Нынешнее исследование в большей степени учитывает приток в Европу мигрантов в последние годы, при его подготовке использовались 2,5 тыс. источников, в том числе другие прогнозы, данные переписей, демографические исследования и др.

Авторы исследования признают, что их прогнозы являются в высокой степени гипотетическими. По их мнению, на уровень миграции будет влиять не только политическая и экономическая ситуация за пределами Европы, но и политика стран ЕС, а также экономическая ситуация в них. «Варианты с нулевым и высоким уровнем миграции — действительно хорошо продуманный эксперимент. Это то, что могло бы быть на разных концах диапазона. Более обоснованное предположение — что все-таки велика вероятность среднего сценария или чуть более высокого уровня», — считает один из авторов доклада Конрад Хакетт.