Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Индиец съел шесть килограммов металла
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
Принц Уильям прокомментировал новость о помолвке принца Гарри
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Заворотнюк запретили выезд за границу и арестовали имущество
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Наталья Водянова показала поклонникам свою маму
Екатерина Климова позирует в кружевном халате
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию в Москве выделят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
17:17 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь передала ОАЭ проект соглашения о взаимной отмене виз

«В ноябре 2017 года мы уже передали эмиратской стороне соглашение о взаимной отмене виз. Собственно, мы там предусматриваем стандартные условия — это пребывание разовое не более 30 дней и не более 90 дней в совокупности в году. Так, как это делается нами с другими странами», — сказал Андрей Евдоченко.

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передала Объединенным Арабским Эмиратам проект соглашения о взаимной отмене виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сегодня на заседании верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Читайте также
Вице-премьер Русый сравнил молочный бизнес с нефтяным

«Такая работа ведется», — заявил Андрей Евдоченко, отвечая на вопрос сенатора, планируется ли отмена виз для граждан Республики Беларусь, которые въезжают в ОАЭ и не являются при этом владельцами дипломатических паспортов. «В ноябре 2017 года мы уже передали эмиратской стороне соглашение о взаимной отмене виз. Собственно, мы там предусматриваем стандартные условия — это пребывание разовое не более 30 дней и не более 90 дней в совокупности в году. Так, как это делается нами с другими странами», — сказал первый заместитель министра.

Сегодня на заседании Совет Республики одобрил ратификацию протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси с ОАЭ об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. Протокол был подписан в Минске 10 мая 2017 года для создания правовой основы регулирования вопросов, связанных с упрощением визового режима для граждан Беларуси и ОАЭ, имеющих не только действительные дипломатические, но и служебные и специальные паспорта.

В соответствии с протоколом владельцы служебных паспортов Беларуси и специальных паспортов ОАЭ смогут въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом по территории государства другой страны без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Украинская певица Джамала ждет ребенка
Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки
Медведев назвал причину бедности россиян
Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь