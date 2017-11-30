Беларусь передала ОАЭ проект соглашения о взаимной отмене виз

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передала Объединенным Арабским Эмиратам проект соглашения о взаимной отмене виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сегодня на заседании верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Такая работа ведется», — заявил Андрей Евдоченко, отвечая на вопрос сенатора, планируется ли отмена виз для граждан Республики Беларусь, которые въезжают в ОАЭ и не являются при этом владельцами дипломатических паспортов. «В ноябре 2017 года мы уже передали эмиратской стороне соглашение о взаимной отмене виз. Собственно, мы там предусматриваем стандартные условия — это пребывание разовое не более 30 дней и не более 90 дней в совокупности в году. Так, как это делается нами с другими странами», — сказал первый заместитель министра.

Сегодня на заседании Совет Республики одобрил ратификацию протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси с ОАЭ об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. Протокол был подписан в Минске 10 мая 2017 года для создания правовой основы регулирования вопросов, связанных с упрощением визового режима для граждан Беларуси и ОАЭ, имеющих не только действительные дипломатические, но и служебные и специальные паспорта.