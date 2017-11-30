Определился третий претендент на пост главы Самары

Напомним, первая заявка на участие в конкурсе поступила 21 ноября от владельца и директора ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерия Самарцева.
Вторым зарегистрированным претендентом стал начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев.
Документы для участия в конкурсе на пост главы Самары принимаются с 20 ноября до 18 декабря (включительно) в рабочие дни. Сам конкурс состоится 20—22 декабря.
Главу города изберет специальная конкурсная комиссия из 20 человек, 10 из которых делегированы гордумой, 10 — губернатором.