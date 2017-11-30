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17:39 (мск), источник: Volga News

Определился третий претендент на пост главы Самары

В комиссию по отбору кандидатур на должность главы Самары поступила третья заявка. Претендентом на пост мэра города стал директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников. Информация об этом опубликована на сайте городской думы Самары.

Источник: Reuters

Напомним, первая заявка на участие в конкурсе поступила 21 ноября от владельца и директора ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерия Самарцева.

Вторым зарегистрированным претендентом стал начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев.

Документы для участия в конкурсе на пост главы Самары принимаются с 20 ноября до 18 декабря (включительно) в рабочие дни. Сам конкурс состоится 20—22 декабря.

Главу города изберет специальная конкурсная комиссия из 20 человек, 10 из которых делегированы гордумой, 10 — губернатором.

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