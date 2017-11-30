В исполкоме Казани ликвидируют Комитет содействия развитию туризма‍

Источник: Prokazan.ru

Ликвидировать комитет должны до 30 октября следующего года, контролировать исполнение будет замглавы исполкома города Радик Шафигуллин.

В пресс-службе мэрии Казани отметили, что комитет будет преобразован в связи с изменениями в федеральном законодательстве. С начала 2018 года муниципальное бюджетное учреждение не сможет получать субсидии из бюджета муниципалитета на выполнение муниципального задания об оказании муниципальных услуг и выполнение работ.

— Вместо Муниципального бюджетного учреждения «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» создается Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию туризма» с теми же функциями, полномочиями и кадровым составом под руководством прежнего директора Санниковой Дарьи. Никаких изменений, кроме преобразования организационно-правовой формы учреждения, не планируется, — отметили в мэрии.