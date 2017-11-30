В исполкоме Казани ликвидируют Комитет содействия развитию туризма
В исполкоме Казани будет ликвидирован «Комитет содействия развитию туризма» города, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.
В исполкоме Казани будет ликвидирован «Комитет содействия развитию туризма» города, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.
Ликвидировать комитет должны до 30 октября следующего года, контролировать исполнение будет замглавы исполкома города Радик Шафигуллин.
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— Вместо Муниципального бюджетного учреждения «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» создается Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию туризма» с теми же функциями, полномочиями и кадровым составом под руководством прежнего директора Санниковой Дарьи. Никаких изменений, кроме преобразования
Кстати
Основные цели деятельности Комитета туризма:
— разработка и реализация стратегии по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма
— содействие в расширении использования туристского потенциала
— формирование и популяризации брендов (имиджа, образа)
— содействие в активизации въездного и внутреннего туризма
— реализация муниципальных программ по развитию туризма.