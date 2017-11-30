Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Багаж за плечами: как выглядел первый муж невесты принца Гарри
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Заворотнюк запретили выезд за границу и арестовали имущество
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Терапия помогла Бейонсе и Джей Зи предотвратить развод
Принц Уильям прокомментировал новость о помолвке принца Гарри
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию в Москве выделят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
17:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В исполкоме Казани ликвидируют Комитет содействия развитию туризма‍

В исполкоме Казани будет ликвидирован «Комитет содействия развитию туризма» города, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Источник: Prokazan.ru

Ликвидировать комитет должны до 30 октября следующего года, контролировать исполнение будет замглавы исполкома города Радик Шафигуллин.

В пресс-службе мэрии Казани отметили, что комитет будет преобразован в связи с изменениями в федеральном законодательстве. С начала 2018 года муниципальное бюджетное учреждение не сможет получать субсидии из бюджета муниципалитета на выполнение муниципального задания об оказании муниципальных услуг и выполнение работ.

 — Вместо Муниципального бюджетного учреждения «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» создается Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию туризма» с теми же функциями, полномочиями и кадровым составом под руководством прежнего директора Санниковой Дарьи. Никаких изменений, кроме преобразования организационно-правовой формы учреждения, не планируется, — отметили в мэрии.

Кстати

Основные цели деятельности Комитета туризма:

— разработка и реализация стратегии по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма
— содействие в расширении использования туристского потенциала
— формирование и популяризации брендов (имиджа, образа)
— содействие в активизации въездного и внутреннего туризма
— реализация муниципальных программ по развитию туризма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
БДСМ-подарок довел казанца до сердечного приступа
Медведев назвал причину бедности россиян
Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь