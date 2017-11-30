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17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже стартовал российско-турецкий бизнес-форум

Российско-турецкий бизнес-форум стартовал в Воронеже в рамках XIX заседания Российско-Турецкого делового совета в четверг, 30 ноября. Впервые мероприятие такого масштаба прошло в Воронеже, а не в одной из столиц двух стран. Деловая программа форума объединила представителей 40 турецких и 70 российских компаний.

Источник: Reuters

На открытии форума к участникам обратился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона отметил, что в Воронеже впервые с такой насыщенностью проходит целый ряд совместных деловых мероприятий с турецкими партнерами. По словам губернатора, Российско-турецкий бизнес-форум — главное событие, которое поможет открыть новую страницу в торгово-экономических и гуманитарных отношениях между странами.

— Сейчас, когда сняты барьерные ограничения на уровне президентов наших стран, у нас появляются благоприятные возможности для более активных действий по развитию партнерских связей во всех сферах. Мы возлагаем большие надежды на то, что работа на площадках форума поможет не только восстановить наше взаимодействие в прежних объемах, но и открыть новые перспективы совместной работы в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Турция — большая страна с богатой культурой и перспективной экономикой, и мы искренне заинтересованы в расширении сфер двустороннего сотрудничества. Тем более у нас уже есть позитивный опыт совместной работы. Сегодня в Воронежской области действуют шесть предприятий с участием турецкого капитала. Хотя, надо признать, потенциал нашего взаимодействия представляется гораздо большим. И задача форума — использовать его, — сказал Алексей Гордеев.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хусейин Дириоз отметил, что в последнее время отношения между Россией и Турцией развиваются стремительно. Главы государств и политики, занимающие высшие государственные посты в обеих странах, регулярно проводят рабочие встречи, призванные наладить взаимодействие стран во многих сферах экономики.

— Экономики России и Турции — не конкуренты, а партнеры, причем незаменимые. Мы должны воплотить волю наших президентов и сделать так, чтобы экономики наших стран развивались и дополняли друг друга. Турция уже сейчас инвестирует в текстильную промышленность, туристический бизнес в России. Одна из задач форума — сделать так, чтобы эти процессы проходили еще более активно. Но форум призван помочь обеим сторонам, и мы хотели бы, чтобы российские бизнесмены тоже приходили в Турцию со своими предприятиями. А российские и турецкие бизнесмены, имея опыт сотрудничества, смогут выходить со своим бизнесом уже в третьи страны. Мы надеемся, что в ближайшее время будет отменен визовый режим между нашими странами, что еще больше упростит наше сотрудничество во всех сферах, — сказал посол.

В завершение пленарного заседания воронежская и турецкая стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает развитие делового партнерства. До конца дня на форуме будут работать тематические секции, на которых бизнесмены смогут обсудить сотрудничество в разных сферах экономики. Днем ранее в рамках форума было подписано соглашение о межвузовском обмене студентами.

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