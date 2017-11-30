В Воронеже стартовал российско-турецкий бизнес-форум

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На открытии форума к участникам обратился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона отметил, что в Воронеже впервые с такой насыщенностью проходит целый ряд совместных деловых мероприятий с турецкими партнерами. По словам губернатора, Российско-турецкий бизнес-форум — главное событие, которое поможет открыть новую страницу в торгово-экономических и гуманитарных отношениях между странами.

— Сейчас, когда сняты барьерные ограничения на уровне президентов наших стран, у нас появляются благоприятные возможности для более активных действий по развитию партнерских связей во всех сферах. Мы возлагаем большие надежды на то, что работа на площадках форума поможет не только восстановить наше взаимодействие в прежних объемах, но и открыть новые перспективы совместной работы в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Турция — большая страна с богатой культурой и перспективной экономикой, и мы искренне заинтересованы в расширении сфер двустороннего сотрудничества. Тем более у нас уже есть позитивный опыт совместной работы. Сегодня в Воронежской области действуют шесть предприятий с участием турецкого капитала. Хотя, надо признать, потенциал нашего взаимодействия представляется гораздо большим. И задача форума — использовать его, — сказал Алексей Гордеев.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хусейин Дириоз отметил, что в последнее время отношения между Россией и Турцией развиваются стремительно. Главы государств и политики, занимающие высшие государственные посты в обеих странах, регулярно проводят рабочие встречи, призванные наладить взаимодействие стран во многих сферах экономики.

— Экономики России и Турции — не конкуренты, а партнеры, причем незаменимые. Мы должны воплотить волю наших президентов и сделать так, чтобы экономики наших стран развивались и дополняли друг друга. Турция уже сейчас инвестирует в текстильную промышленность, туристический бизнес в России. Одна из задач форума — сделать так, чтобы эти процессы проходили еще более активно. Но форум призван помочь обеим сторонам, и мы хотели бы, чтобы российские бизнесмены тоже приходили в Турцию со своими предприятиями. А российские и турецкие бизнесмены, имея опыт сотрудничества, смогут выходить со своим бизнесом уже в третьи страны. Мы надеемся, что в ближайшее время будет отменен визовый режим между нашими странами, что еще больше упростит наше сотрудничество во всех сферах, — сказал посол.