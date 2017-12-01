6 воронежских судей уходят в отставку

В отставку уходят по собственному желанию: судьи Воронежского областного суда Елена Степанова (с 30 декабря), Александр Мирошников (с 9 января), Александр Кавешников (с 25 января), Юрий Андреев (с 1 февраля), судья Коминтерновского районного суда Воронежа Наталья Мирошникова (с 9 января). А судья Эртильского районного суда Воронежской области Валерий Чигрин (с 7 декабря) — в связи с упразднением местного подразделения суда.