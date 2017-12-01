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08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

6 воронежских судей уходят в отставку

Пятеро — по собственному желанию, еще один — в связи с расформированием отделения суда в районе.

Источник: AP 2017

29 ноября на заседании Квалификационной коллегии судей Воронежской области приняли решение прекратить полномочия шести судей.

В отставку уходят по собственному желанию: судьи Воронежского областного суда Елена Степанова (с 30 декабря), Александр Мирошников (с 9 января), Александр Кавешников (с 25 января), Юрий Андреев (с 1 февраля), судья Коминтерновского районного суда Воронежа Наталья Мирошникова (с 9 января). А судья Эртильского районного суда Воронежской области Валерий Чигрин (с 7 декабря) — в связи с упразднением местного подразделения суда.

Напомним, в последнее время судебную сферу Воронежа сотрясали коррупционные скандалы. 1 ноября к работе приступил новый председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов.

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