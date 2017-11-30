Казахстан принял от Беларуси председательство в ОДКБ

Источник: 365info.kz

Казахстан будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2018 году. Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил провести в Астане следующее заседание Совета коллективной безопасности, сообщает Sputnik Казахстан.

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«Вношу предложение о проведении следующей сессии совета коллективной безопасности во втором полугодии 2018 года в Астане», — сказал Назарбаев на заседании в Минске.

Кроме того, президент Казахстана озвучил приоритеты в работе ОДКБ в следующем году: