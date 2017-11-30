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20:11 (мск), источник: 365info.kz

Казахстан принял от Беларуси председательство в ОДКБ

Нурсултан Назарбаев предложил провести в Астане следующее заседание Совета коллективной безопасности.

Источник: 365info.kz

Казахстан будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2018 году. Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил провести в Астане следующее заседание Совета коллективной безопасности, сообщает Sputnik Казахстан.

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«Вношу предложение о проведении следующей сессии совета коллективной безопасности во втором полугодии 2018 года в Астане», — сказал Назарбаев на заседании в Минске.

Кроме того, президент Казахстана озвучил приоритеты в работе ОДКБ в следующем году:

  • расширение инструментов взаимодействия государств ОДКБ в военной сфере;
  • организация практического военно-технического сотрудничества;
  • участие ОДКБ в формировании международной системы противодействия терроризму;
  • совместные меры реагирования на угрозы кибербезопасности;
  • повышение эффективности мер по противодействию незаконному оборону наркотиков.
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