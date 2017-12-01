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00:33 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев ввел уголовную ответственность за фальсификацию доказательств

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

Источник: Podrobno.uz

Данным документом глава государства ввел уголовную ответственность за фальсификацию доказательств путем внесения заведомо ложных сведений и иных искажений в документы или предметы, принуждения к даче показаний, не соответствующих действительности, искажения фактических обстоятельств по делу, повлекшую незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица.

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Также указом предусматривается усиление ответственности за лжесвидетельство и ложный донос.

Президент запретил:

введение дополнительных требований, ограничивающих принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах, кроме случаев, прямо предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан; использование в качестве доказательства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи и иных материалов, полученных с нарушением норм процессуального законодательства.

Коме того, теперь в стране считается недопустимым использование в качестве доказательств по уголовным делам данных, полученных с существенными нарушениями процессуального законодательства или незаконными методами и, соответственно, не имеющих юридической силы, в том числе собранных:

с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников; с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика; с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, возникшего вследствие не разъяснения ему прав и обязанностей; в результате проведения процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу; от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу; из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств; из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, основанных на догадке, предположении или слухе, за исключением случаев их подтверждения совокупностью имеющихся доказательств.

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