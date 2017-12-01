Мирзиёев ввел уголовную ответственность за фальсификацию доказательств

Коме того, теперь в стране считается недопустимым использование в качестве доказательств по уголовным делам данных, полученных с существенными нарушениями процессуального законодательства или незаконными методами и, соответственно, не имеющих юридической силы, в том числе собранных:



с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников; с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика; с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, возникшего вследствие не разъяснения ему прав и обязанностей; в результате проведения процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу; от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу; из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств; из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, основанных на догадке, предположении или слухе, за исключением случаев их подтверждения совокупностью имеющихся доказательств.