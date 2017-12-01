Мирзиёев подписал Указ о запрете пыток при проведении расследования

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ, согласно которому в Узбекистане при проведении расследования уголовных дел запрещено применять пытки.

Также во время следствия запрещено:

оказывать психологические и физическое давления и другие бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения в отношении обвиняемых, свидетелей или из близких родственников; вводить в заблуждение лицо, участвующего в уголовном процессе, а также допрашивать без разъяснения ему его прав и обязанностей; использовать при доказывании вины сведения от неизвестного источника; прикладывать в материалы дела аудио-, видеозаписи и другие материалы, которые добыты незаконным путем.

За фальсификацию доказательств или дачу заведомо ложных показаний вводится уголовная ответственность. Это же касается случаев принуждения к даче показаний («выбивания» признания), заключение под стражу.

Все процессуальные действия должны проводиться при включенной видеокамере (обыск, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и т. д. ).

В процессе судебного разбирательства обязательно должна вестись стенография, материалы которой приобщаются к уголовному делу.