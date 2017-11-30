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20:40 (мск), источник: РБК

Патриарх Киевский Филарет предложил РПЦ преодолеть церковный раскол

Глава Киевского патриархата Филарет написал письмо патриарху Кириллу и Архиерейскому собору, в котором попросил прощения «во всем, чем согрешил словом». Он предложил восстановить евхаристическое и молитвенное общение.

Источник: AFP 2017

Патриарх Киевский Филарет обратился с письмом к Патриарху Кириллу. В нем он попросил восстановить евхаристическое и молитвенное общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.

В этом сообщении Филарет назван «бывшим митрополитом Киевским и всея Украины».

В письме, которое было зачитано на Архиерейском соборе, Филарет попросил отменить все решения о прещениях и отлучениях «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

«Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем», — говорится также в послании.

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Как отмечается в сообщении Московской патриархии, обращение там восприняли как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью.

«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», — говорится в сообщении Московской Патриархии.

«Решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине», — указано в заявлении.

Архиерейский собор уже учредил комиссию для переговоров с главой непризнанного киевского патриархата, председателем которой стал митрополит Волоколамский Иларион. В нее вошли в том числе митрополиты, представляющие митрополии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦМП).

Филарет создал Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата после провозглашения Украиной независимости.

Поместные церкви это решение не признали, а в 1997 году Филарета в Свято-Даниловом монастыре в Москве предали анафеме.

В 2013 году Филарет поддержал евромайдан, а затем категорически выступил против воссоединения Крыма с Россией. Митрополита УПЦМП Онуфрия он в частности обвинял в том, что тот «служит интересам агрессора». ​

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