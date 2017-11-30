Саудовские военные сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.
Ракета сбита в районе города
Al Arabiya напоминает, что ранее Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена 4 ноября. Ракета была выпущена в направлении международного аэропорта
Всего, по данным Лиги арабских государств, за время конфликта в Йемене из этой страны по Саудовской Аравии были запущены 78 баллистических ракет.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.