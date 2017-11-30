Саудовские военные сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету

Ракета сбита в районе города Хамис-Мушайт в административном округе Асир на юго-западе страны.

Al Arabiya напоминает, что ранее Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена 4 ноября. Ракета была выпущена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Ее обломки упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.

Всего, по данным Лиги арабских государств, за время конфликта в Йемене из этой страны по Саудовской Аравии были запущены 78 баллистических ракет.