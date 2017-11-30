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22:28 (мск), источник: Интерфакс

Саудовские военные сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

Ракета сбита в районе города Хамис-Мушайт в административном округе Асир на юго-западе страны.

Al Arabiya напоминает, что ранее Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена 4 ноября. Ракета была выпущена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Ее обломки упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.

Всего, по данным Лиги арабских государств, за время конфликта в Йемене из этой страны по Саудовской Аравии были запущены 78 баллистических ракет.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

Из Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета
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10 октября© Ньюстюб
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