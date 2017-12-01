Все о надбавках, доплатах и грантах для московских врачей и педагогов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние семь лет в столичном здравоохранении и образовании произошло много изменений. Все — в лучшую сторону. Например, доходы учителей и врачей увеличились почти вдвое. Если в 2010 году педагоги зарабатывали 39,2 тысячи, то в 2016-м их зарплаты выросли до 77,5 тысячи рублей. Медики семь лет назад получали в среднем 56,7 тысячи рублей, в 2016-м — уже 86 тысяч.

Кроме того, за 2017−2018 годы средняя заработная плата врачей должна вырасти примерно на 40 процентов по сравнению с 2016 годом — до 120 тысяч рублей в месяц. Mos.ru рассказывает, какой путь проделали здравоохранение и образование и что ждет представителей благородных профессий в следующем году.

Здравоохранение

Для больниц

Получить мегагранты по 100 миллионов рублей могут городские больницы, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предназначены для стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Средства должны потратить на развитие и оснащение медучреждений, а также на материальное поощрение медицинского персонала. Каждый год будут выделять по три таких гранта.

Кроме того, лучшие отделения реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе ОМС, смогут получить гранты «Спасая жизни». Их всего 10 (по 30 миллионов рублей каждый).

Пять из них выделят взрослым многопрофильным больницам, в составе которых есть эти отделения. Два — детским больницам, один — неонатологическому отделению. Еще по одному гранту предусмотрено для реанимаций инсультной и инфарктной сети. Средства пойдут на повышение зарплаты врачей и других медработников этих отделений.

Для поликлиник

Лучшие столичные поликлиники, работающие по московскому стандарту, также получат денежные гранты. Их направят на стимулирующие выплаты медперсоналу. На эти цели из городского бюджета ежегодно будут выделять 416 миллионов рублей.

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Гранты распределят среди городских медучреждений для взрослых и детей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также среди стоматологических поликлиник. Список победителей сформируют в столичном Департаменте здравоохранения.

Специалисты выберут медицинские заведения, показавшие лучшие результаты, которые отражаются в сводном рейтинге всех показателей работы. Кроме того, наградой отметят поликлиники, где лучше всего обстоят дела с повышением квалификации работников, оказанием медицинских услуг и помощи на дому.

Для поликлиник предусмотрена денежная поддержка в 10 категориях. Среди них:

«лучшая поликлиника для взрослого населения по интегральному рейтингу московского стандарта поликлиники» — пять грантов (18 миллионов рублей каждый);

«лучшая поликлиника для детского населения по интегральному рейтингу московского стандарта поликлиники» — пять грантов (18 миллионов рублей каждый);

«лучшая поликлиника для взрослого населения по динамике в интегральном рейтинге московского стандарта поликлиники» — один грант (13 миллионов рублей);

«лучшая поликлиника для детского населения по динамике в интегральном рейтинге московского стандарта поликлиники» — один грант (13 миллионов рублей).

Эти гранты будут выделять ежегодно.

Кроме того, ежеквартально медицинские организации Москвы будут получать денежные выплаты еще в четырех категориях. Так, по три гранта (по три миллиона рублей) получат лучшие поликлиники для взрослого и детского населения по доступности первичной специализированной помощи.

Предусмотрены гранты и за оказание помощи на дому — по 2,5 миллиона рублей лучшим взрослому и детскому отделениям.

Дополнительные деньги выделят также и для стоматологических медучреждений. Гранты будут предоставлять ежегодно по четырем категориям:

«лучшая стоматологическая поликлиника для взрослого населения по организации повышения квалификации работников» — один грант (девять миллионов рублей);

«лучшая стоматологическая поликлиника для детского населения по организации повышения квалификации работников» — один грант (девять миллионов рублей);

«лучшая стоматологическая поликлиника для взрослого населения по информированию пациентов» — три гранта (шесть миллионов рублей);

«лучшая стоматологическая поликлиника для детского населения по информированию пациентов» — три гранта (шесть миллионов рублей).

Гранты начнут выплачивать в первом квартале 2018 года.

Для врачей

Для лучших специалистов предусмотрены дополнительные материальные поощрения. В апреле этого года решением Правительства Москвы учрежден специальный грант: с июня врачам общей практики выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате в размере 20 тысяч рублей.

Город материально простимулирует сотрудников больниц и поликлиник, получивших статус «московский врач». Ежемесячно получать дополнительно 15 тысяч рублей к зарплате смогут врачи, которые докажут, что их опыт и уровень профессионализма значительно выше базовых требований.

Образование

Создателям материалов для проекта «Московская электронная школа»

Грант могут получить создатели электронных уроков для проекта «Московская электронная школа». Главный критерий — востребованность контента педагогами. Это могут быть аудио- и видеофрагменты, изображения, интерактивные задания, схемы, карты, таблицы, тесты, образовательные курсы с теоретическим материалом, электронные учебники, методические материалы к ним.

Можно предложить атомарный материал — текст, изображение, видео- или аудиозапись, то есть отдельный элемент урока. Если учителя посчитают его полезным и используют как минимум 500 раз, то автор получит пять тысяч рублей, если тысячу раз — десять тысяч. За три тысячи использований и более заплатят 50 тысяч рублей.

Полноценный сценарий, содержащий все элементы современного урока — от видеоролика до тренировочных упражнений в формате Единого государственного экзамена, стоит дороже: если педагоги использовали его не менее 500 раз, автору полагается 50 тысяч рублей, если не менее трех тысяч раз — 100 тысяч.

Самая трудоемкая работа — электронное учебное пособие, сборник материалов. Это может быть хрестоматия или задачник. Минимальный грант за него — 100 тысяч рублей (за 500 использований), максимальный — 150 тысяч рублей (три тысячи заходов и более). За особо востребованные материалы полагаются дополнительные гранты. Рейтинг будут составлять каждый месяц.

Более подробно с системой грантов, типами и размером вознаграждений можно ознакомиться в проекте mos.ru.

Для работников детских школ искусств

Не обошли вниманием городские детские школы искусств. Для них выделят специальные гранты, которые пойдут на повышение зарплат педагогов.