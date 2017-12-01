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03:11 (мск), источник: Восток Медиа

Уже две женщины хотят стать мэром Владивостока

Всего в гонке за кресло главы города участвуют 22 человека.

Источник: Reuters

В гонке за кресло мэра Владивостока уже участвуют 22 человека, в том числе две женщины. Накануне, 30 ноября, комиссия приняла ещё 9 пакетов документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Таким образом, комиссия приняла пакеты документов от следующих кандидатов:

Никита Гиталенко, временно не работает;.

Александр Малахов, руководитель адвокатского кабинета «Вектор права»;.

Сергей Бабкин, главный специалист отдела претензионной работы службы по взысканию долгов ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк»;.

Дмитрий Полещук, заместитель начальника отдела претензионной работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;.

Александр Фильков, директор ООО «Аромарос-ДВ»;.

Михаил Кулаков, временно не работает;.

Михаил Алимов, временно не работает;.

Егор Ломакин, генеральный директор ООО «Азия Тайрс энд Партс»;.

Станислав Пекут, директор ООО «Технодом»;.

Вадим Васюкевич, временно не работает;.

Татьяна Рындина, временно не работает;.

Геннадий Вишняк, заместитель генерального директора исполнительной дирекции межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»;.

Алексей Володин, временно не работает;.

Евгений Булгаков, главный энергетик ООО «Энерго-Монтаж»;.

Дмитрий Пенязь, генеральный директор ООО «Веросса»;.

Виталий Веркеенко, генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо»;.

Евгений Ерофеев, заместитель директора КГАУ «Примгосэкспертиза»;.

Георгий Ким, временно не работает;.

Сергей Мильвит, артист-вокалист ФГКУ «Ансамбль песни и пляски ТОФ»;.

Ирина Зарипова, генеральный директор ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае»;.

Александр Субботин, временно не работает;.

Максим Вакулич, главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

Приём заявок продолжится до 4 декабря 2017 года. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что до избрания мэра Владивостока осталось меньше месяца — новый глава города может быть утверждён на заседании Думы Владивостока, которое запланировано на 22 декабря.

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