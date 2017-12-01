Уже две женщины хотят стать мэром Владивостока

В гонке за кресло мэра Владивостока уже участвуют 22 человека, в том числе две женщины. Накануне, 30 ноября, комиссия приняла ещё 9 пакетов документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приём заявок продолжится до 4 декабря 2017 года. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что до избрания мэра Владивостока осталось меньше месяца — новый глава города может быть утверждён на заседании Думы Владивостока, которое запланировано на 22 декабря.