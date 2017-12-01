Уже две женщины хотят стать мэром Владивостока
Всего в гонке за кресло главы города участвуют 22 человека.
Всего в гонке за кресло главы города участвуют 22 человека.
В гонке за кресло мэра Владивостока уже участвуют 22 человека, в том числе две женщины. Накануне, 30 ноября, комиссия приняла ещё 9 пакетов документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Таким образом, комиссия приняла пакеты документов от следующих кандидатов:
Никита Гиталенко, временно не работает;.
Александр Малахов, руководитель адвокатского кабинета «Вектор права»;.
Сергей Бабкин, главный специалист отдела претензионной работы службы по взысканию долгов ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк»;.
Дмитрий Полещук, заместитель начальника отдела претензионной работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;.
Александр Фильков, директор ООО «Аромарос-ДВ»;.
Михаил Кулаков, временно не работает;.
Михаил Алимов, временно не работает;.
Егор Ломакин, генеральный директор ООО «Азия Тайрс энд Партс»;.
Станислав Пекут, директор ООО «Технодом»;.
Вадим Васюкевич, временно не работает;.
Татьяна Рындина, временно не работает;.
Геннадий Вишняк, заместитель генерального директора исполнительной дирекции межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»;.
Алексей Володин, временно не работает;.
Евгений Булгаков, главный энергетик ООО «Энерго-Монтаж»;.
Дмитрий Пенязь, генеральный директор ООО «Веросса»;.
Виталий Веркеенко, генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо»;.
Евгений Ерофеев, заместитель директора КГАУ «Примгосэкспертиза»;.
Георгий Ким, временно не работает;.
Сергей Мильвит,
Ирина Зарипова, генеральный директор ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае»;.
Александр Субботин, временно не работает;.
Максим Вакулич, главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.
Приём заявок продолжится до 4 декабря 2017 года. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что до избрания мэра Владивостока осталось меньше месяца — новый глава города может быть утверждён на заседании Думы Владивостока, которое запланировано на 22 декабря.