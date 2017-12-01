Хабаровск наградили за рывок в улучшении качества жизни
Работу городских коммунальщиков и дорожников за год оценили на всероссийском уровне.
Работу городских коммунальщиков и дорожников за год оценили на всероссийском уровне.
Дальневосточная столица стала лауреатом премии Финансового университета правительства России в области качества жизни людей. Хабаровск отметили наградой за большой прорыв в повышении этого показателя.
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Церемония награждения состоялась в Москве в рамках IV международного форума «Что день грядущий нам готовит?». Хабаровск и Уфу наградили за значительный рывок в повышении качества жизни населения в связи с тем, что эти города продемонстрировали весьма существенный рост показателей качества жизни населения по сравнению с предыдущим годом. В этом году в Хабаровске провели капитальный ремонт 37 километров дорог, 153 дворовых территорий, в том числе построили 23 проезда к многоквартирным домам.
Лучшим населённым пунктом по итогам 2017 года признали Тюмень. Город Грозный отметили за выдающиеся достижения в повышении качества жизни населения — на протяжении нескольких лет он стабильно занимает второе место в рейтинге городов по этому показателю.