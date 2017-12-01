Хабаровск наградили за рывок в улучшении качества жизни

Источник: Восток Медиа

Дальневосточная столица стала лауреатом премии Финансового университета правительства России в области качества жизни людей. Хабаровск отметили наградой за большой прорыв в повышении этого показателя.

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, чтобы определить победителей, учёные проанализировали социально-экономическое положение 38 крупных и средних городов России с численностью населения от 500 тысяч человек. Они использовали официальную информацию Росстата, а также результаты социологических опросов жителей городов. Специалистов интересовали качество медицинского обслуживания, дороги и дорожное хозяйство, культура и образование, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города, оценка работы городских властей, миграционные настроения.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках IV международного форума «Что день грядущий нам готовит?». Хабаровск и Уфу наградили за значительный рывок в повышении качества жизни населения в связи с тем, что эти города продемонстрировали весьма существенный рост показателей качества жизни населения по сравнению с предыдущим годом. В этом году в Хабаровске провели капитальный ремонт 37 километров дорог, 153 дворовых территорий, в том числе построили 23 проезда к многоквартирным домам.