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03:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск наградили за рывок в улучшении качества жизни

Работу городских коммунальщиков и дорожников за год оценили на всероссийском уровне.

Источник: Восток Медиа

Дальневосточная столица стала лауреатом премии Финансового университета правительства России в области качества жизни людей. Хабаровск отметили наградой за большой прорыв в повышении этого показателя.

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, чтобы определить победителей, учёные проанализировали социально-экономическое положение 38 крупных и средних городов России с численностью населения от 500 тысяч человек. Они использовали официальную информацию Росстата, а также результаты социологических опросов жителей городов. Специалистов интересовали качество медицинского обслуживания, дороги и дорожное хозяйство, культура и образование, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города, оценка работы городских властей, миграционные настроения.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках IV международного форума «Что день грядущий нам готовит?». Хабаровск и Уфу наградили за значительный рывок в повышении качества жизни населения в связи с тем, что эти города продемонстрировали весьма существенный рост показателей качества жизни населения по сравнению с предыдущим годом. В этом году в Хабаровске провели капитальный ремонт 37 километров дорог, 153 дворовых территорий, в том числе построили 23 проезда к многоквартирным домам.

Лучшим населённым пунктом по итогам 2017 года признали Тюмень. Город Грозный отметили за выдающиеся достижения в повышении качества жизни населения — на протяжении нескольких лет он стабильно занимает второе место в рейтинге городов по этому показателю.

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