Андрей Тарасенко отреагировал на сюжет программы «Вести Приморье»
Федеральные надзорные ведомства проведут обследование карьера в поселке Ключевой Надеждинского района.
Федеральные надзорные ведомства проведут обследование карьера в поселке Ключевой Надеждинского района.
Как сообщали в своем репортаже «Вести: Приморье», на местном карьере ведется активная добыча скального грунта, его границы уже дошли до ближайших домов, камни буквально залетают во двор. Жители поселка обратились к врио губернатора Андрею Тарасенко с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Как сообщили в администрации края, глава региона поручил проверить карьер с привлечением федеральных надзорных ведомств. Будет проведена проверка соблюдения лицензионных условий. В связи с тем, что ведутся буровзрывные работы, проверку проводит Ростехнадзор. Также подключены Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор.
Ранее уже было установлено, что деятельность по добыче осуществляется на карьере в отсутствии