Андрей Тарасенко отреагировал на сюжет программы «Вести Приморье»

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Как сообщали в своем репортаже «Вести: Приморье», на местном карьере ведется активная добыча скального грунта, его границы уже дошли до ближайших домов, камни буквально залетают во двор. Жители поселка обратились к врио губернатора Андрею Тарасенко с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщили в администрации края, глава региона поручил проверить карьер с привлечением федеральных надзорных ведомств. Будет проведена проверка соблюдения лицензионных условий. В связи с тем, что ведутся буровзрывные работы, проверку проводит Ростехнадзор. Также подключены Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор.