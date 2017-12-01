Хабаровский край расширяет деловые связи с Монголией

Источник: Хабаровский край сегодня

Первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка провел рабочую встречу с депутатом Великого Государственного Хурала Монголии, заместителем председателя межпарламентской группы «Россия — Монголия» Бямбасурэном Энх-Амгаланом.



Представители иностранной делегации прибыли в Хабаровский край с деловой миссией, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Помимо официальных встреч в программе визита запланировано посещение площадки индустриального парка «Авангард».

«Руководители наших государств не раз подчеркивали важность развития сотрудничества территорий. Для этого в первую очередь необходимо активизировать межрегиональные связи. Здесь мы видим большой потенциал для взаимодействия с Хабаровским краем. Планируем тщательно изучить возможности для организации совместных предприятий в ТОСЭР. Помимо инвестпроектов, хороший потенциал имеется и в области торговли. В частности, готовы наладить поставки мясных продуктов», — сказал Бямбасурэн Энх-Амгалан.

По его словам, Хабаровский край имеет выгодное географическое положение с точки зрения организации поставок монгольской продукции в страны АТР. В этой связи открываются новые возможности для сотрудничества в области логистических связей.



Юрий Чайка отметил, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Монголии. Это обусловлено географической близостью, наличием общей границы, сохраняющимися со времен СССР экономическими связями. Однако с Хабаровским краем сотрудничество развивается не так активно.