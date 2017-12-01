Дума Иркутска: Ремонт жилья ветеранам продлили до 2020 года

Источник: IrkutskMedia.ru

Дополнительную социальную поддержку в виде текущего ремонта жилых помещений продолжат предоставлять отдельным категориям инвалидов и участников Великой Отечественной войны до конца 2020 года в Иркутске. Средства будут направлены из городского бюджета. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. Как отметил председатель постоянной комиссии Думы по социальной политике Евгений Выговский, проект решения был рассмотрен на заседании комиссии и получил положительное заключение от депутатов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Думы города.

Соответствующие решения Думы ограничивали срок предоставления данной дополнительной меры социальной поддержки 2019-м годом. В связи с тем, что бюджет Иркутска был сформирован на плановый период 2018—2020 годов, комитет по социальной политике и культуре предложил внести в них изменения. Принятое решение позволило пролонгировать мероприятия еще на год.