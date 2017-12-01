Дума Иркутска: Ремонт жилья ветеранам продлили до 2020 года
Средства направят из городского бюджета.
Средства направят из городского бюджета.
Дополнительную социальную поддержку в виде текущего ремонта жилых помещений продолжат предоставлять отдельным категориям инвалидов и участников Великой Отечественной войны до конца 2020 года в Иркутске. Средства будут направлены из городского бюджета. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. Как отметил председатель постоянной комиссии Думы по социальной политике Евгений Выговский, проект решения был рассмотрен на заседании комиссии и получил положительное заключение от депутатов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Соответствующие решения Думы ограничивали срок предоставления данной дополнительной меры социальной поддержки 2019-м годом. В связи с тем, что бюджет Иркутска был сформирован на плановый период 2018—2020 годов, комитет по социальной политике и культуре предложил внести в них изменения. Принятое решение позволило пролонгировать мероприятия еще на год.
Напомним, Дума Иркутска приняла бюджет на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов на заседании представительного органа 30 ноября. В целом наблюдается положительная динамика роста собственных доходов на предстоящие три года. В 2020 году объем собственных доходов превысит 10 млрд рублей. В 2018 году доходная часть бюджета планируется в размере почти 14,5 млрд рублей. Сумма сформирована без учета субсидий из федерального и регионального бюджетов. После принятия бюджета Иркутской области и распределения средств между муниципалитетами соответствующие корректировки будут внесены в бюджет города. Расходная часть предусмотрена в размере 15,8 млрд рублей.