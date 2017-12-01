Мирзиёев поручил правительству нарастить производство стройматериалов

Источник: Podrobno.uz

На состоявшемся накануне совещании Мирзиёев подверг серьезной критике ситуацию, связанную с ростом цен на строительные материалы, в том числе цемент, жженый кирпич, строительное стекло, щебень.

По мнению президента, этому способствует спекуляция на рынке стройматериалов, «порожденная неспособностью отечественного производства обеспечить внутренний спрос и нужды экспорта».