Мирзиёев поручил правительству нарастить производство стройматериалов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы производства стройматериалов, чтобы не допустить роста цен, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы производства стройматериалов, чтобы не допустить роста цен, сообщает
На состоявшемся накануне совещании Мирзиёев подверг серьезной критике ситуацию, связанную с ростом цен на строительные материалы, в том числе цемент, жженый кирпич, строительное стекло, щебень.
По мнению президента, этому способствует спекуляция на рынке стройматериалов, «порожденная неспособностью отечественного производства обеспечить внутренний спрос и нужды экспорта».
«Первому заместителю