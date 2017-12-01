Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Индиец съел шесть килограммов металла
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
07:19 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев поручил правительству нарастить производство стройматериалов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы производства стройматериалов, чтобы не допустить роста цен, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Podrobno.uz

На состоявшемся накануне совещании Мирзиёев подверг серьезной критике ситуацию, связанную с ростом цен на строительные материалы, в том числе цемент, жженый кирпич, строительное стекло, щебень.

По мнению президента, этому способствует спекуляция на рынке стройматериалов, «порожденная неспособностью отечественного производства обеспечить внутренний спрос и нужды экспорта».

«Первому заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову, председателю компании “Узкурилишматериаллари” Ботиру Зарипову поручено разработать, внести на утверждение и обеспечить исполнение постановления правительства по резкому увеличению производства строительных материалов на основе поддержки отечественных производителей, по установлению системного мониторинга за изменением отпускных цен потребителям, полному удовлетворению внутреннего спроса и обеспечению экспорта», — отметили в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев поручил правительству нарастить производство стройматериалов
Объем газа, поставленного в Китай из ЦА, превысил отметку в 200 млрд кубометров
Информатор ВАДА Родченков пожаловался на финансовые проблемы
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
Курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта
Франция обвинила сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Госдеп выступил против российских газопроводов в Европе
Император Японии покинет престол в 2019 году
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь