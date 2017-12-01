Врио губернатора вручил благодарственные письма лучшим студотрядовцам

— Я считаю, что мы развиваем новую геолокацию, зарекомендовываем Новосибирск на всероссийском уровне. Участвуем во всероссийских проектах, — отметил командир строительного отряда Марк Сервэ.
В новосибирских отрядах сейчас более 3000 бойцов. Вчера лучших из лучших поздравил исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и вручил благодарственные письма.
— Я хочу пожелать, чтобы этот опыт сохранился в вашей памяти на все будущие годы, и самое главное — постарайтесь сохранить эту традицию. В этом году 55 лет студенческому строительному движению Новосибирской области, пусть еще 55 лет благодаря вашим усилиям и усилиям ваших последователей это движение сохранится и будет точно также славиться на территории всей страны, — сообщил Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул, что студенческое движение Новосибирской области сохраняет лидирующие позиции в России и высоко оценил вклад регионального отделения в работу с муниципальными районами и городскими округами Новосибирской области. Так, в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» в 2017 году десять отрядов посетили 13 районов области. В каждом из сел был проведен ряд социально полезных мероприятий. В следующем году бойцы студотрядов планируют поработать в рамках акции во всех 30-ти районах Новосибирской области.
В этом году Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов был представлен на пяти Всероссийских и трех зональных студенческих проектах:
Помимо Всероссийских проектов студенческие строительные отряды работали на объектах в городе Норильске Красноярского края, городе Нягань ХМАО, а также на объектах организаций высшего образования Новосибирска.