Врио губернатора вручил благодарственные письма лучшим студотрядовцам

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

— Я считаю, что мы развиваем новую геолокацию, зарекомендовываем Новосибирск на всероссийском уровне. Участвуем во всероссийских проектах, — отметил командир строительного отряда Марк Сервэ.

В новосибирских отрядах сейчас более 3000 бойцов. Вчера лучших из лучших поздравил исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и вручил благодарственные письма.

— Я хочу пожелать, чтобы этот опыт сохранился в вашей памяти на все будущие годы, и самое главное — постарайтесь сохранить эту традицию. В этом году 55 лет студенческому строительному движению Новосибирской области, пусть еще 55 лет благодаря вашим усилиям и усилиям ваших последователей это движение сохранится и будет точно также славиться на территории всей страны, — сообщил Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что студенческое движение Новосибирской области сохраняет лидирующие позиции в России и высоко оценил вклад регионального отделения в работу с муниципальными районами и городскими округами Новосибирской области. Так, в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» в 2017 году десять отрядов посетили 13 районов области. В каждом из сел был проведен ряд социально полезных мероприятий. В следующем году бойцы студотрядов планируют поработать в рамках акции во всех 30-ти районах Новосибирской области.

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Справка.

В этом году Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов был представлен на пяти Всероссийских и трех зональных студенческих проектах:

ВСС «Космодром Восточный», Амурская область;

ВСС «Мирный атом», Челябинская область;.

ВСС «Север», Республика Саха (Якутия);

Межрегиональная студенческая стройка «Дружба» (поселок Мыс-Каменный, Ямало-Ненецкий автономный округ);

автономный округ); Межрегиональная студенческая стройка «Санкт-Петербург»;

Межрегиональный студенческий трудовой сельскохозяйственный проект «Гигант», Краснодарский край;

Всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги», Архангельская область;

Всероссийский студенческий сервисный отряд «Ялта-Интурист».