Аксенов предупредил о риске срыва срока открытия дороги к Крымскому мосту

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил правительство разобраться с отставанием от графика работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту. Соответствующее письмо глава республики направил вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру транспорта Максиму Соколову. С копией документа ознакомился РБК. Подлинность письма подтвердил источник РБК, близкий к правительству Крыма.

Вопрос безопасности.

В своем письме Козаку и Соколову глава Крыма обращает внимание на невыполнение в срок проектно-изыскательных работ по контракту Управления ведомственной охраны Минтранса России (УВО Минтранса) со Службой автомобильных дорог Республики Крым: по графику в августе должно было быть получено заключение госэкспертизы, но по факту только 20 июля был подготовлен проект договора на ее проведение, а на объекте не были начаты строительно-монтажные работы. Аксенов указывает, что, по информации Керченского филиала УВО Минтранса, это обстоятельство может сдвинуть начало подготовительных работ, перед которыми еще должны быть проведены конкурсы по определению субподрядчиков. В результате теперь предварительный срок завершения строительно-монтажных работ — июнь 2018 года, пишет глава Крыма.

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Но в соответствии с распоряжением правительства № 100-р работы по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части должны быть завершены в апреле 2018 года.

Правительство в начале 2017 года назначило структуру Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив и подходов к нему. Согласно распоряжению № 100-р от 26 января 2017 года, ведомственная охрана министерства должна была выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты для обеспечения транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить объекты инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы. Заказчиками работ выступили структуры Росавтодора (Упрдор «Черноморье» и Упрдор «Тамань»), Росжелдор и Служба автомобильных дорог Республики Крым.

Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (в ценах 2017 года). В частности, контракт по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги и автодорожного подхода от Керчи к мосту на 2,07 млрд руб. был заключен между Службой автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса 28 февраля 2017 года. Как следует из информации, размещенной на официальном портале госзакупок, с момента заключения в карточке контракта нет ни одного акта по исполненным работам.

Невыполнение работ по обеспечению безопасности дороги, как указывает в письме Аксенов, может привести к срыву сроков выполнения работ на «сопряженных с объектом участках».

По словам собеседника РБК, близкого к властям Крыма, письмо было написано по итогам обсуждения проблем по утвержденной правительством целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года». В рамках этой программы был утвержден контракт на строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны полуострова с выходом на трассу «Таврида», его служба автомобильных дорог Крыма подписала с компанией ВАД. Длина подхода составит 8,6 км. Стоимость работ — 7,1 млрд руб.

Представитель Козака отказался комментировать служебную переписку. По его словам, у них нет сведений по отставанию от сроков ни по одному из этапов строительства мостового перехода через Керченский пролив. В Службе автомобильных дорог Крыма не ответили на запрос РБК. В пресс-службу УВО Минтранса РБК направил запрос, но не получил ответа в течение недели.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский не смог прокомментировать РБК возможный сдвиг срока строительства Керченского моста. «Ничего не смогу Вам сказать. Тема не моя, поэтому я просто не в курсе этих событий», — сказал он. РБК отправил запрос в управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

«Скачки по графику».

В Минтрансе утверждают, что «мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок». «Первый этап мер будет обеспечен заранее — к 30 апреля 2018 года, как и было запланировано в распоряжении правительства. Этот процесс запускается заблаговременно, чтобы протестировать системы до запуска движения по мосту и иметь возможность скорректировать детали при необходимости, а также обкатать слаженное взаимодействие всех вовлеченных структур», — сказали в министерстве, добавив, что безопасность непосредственно во время строительства моста «обеспечена с момента подготовки к стройке и будет обеспечиваться вплоть до окончания строительно-монтажных работ». На вопросы о содержании письма Аксенова и наличии заключения госэкспертизы в Минтрансе не ответили.

Согласно распоряжению правительства № 100-р, разделение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста и подходов к нему на этапы сейчас не предусмотрено.

Согласно приложению № 2 к этому распоряжению, разработка проектной документации по контракту между УВО Минтранса и Службой автомобильных дорог Крыма для направления ее на экспертизу должна быть завершена до 1 марта 2017 года, срок завершения работ по контракту — 30 апреля 2018 года.

Директор Центра инфраструктурных проектов НИУ «ВШЭ» Сергей Чеботарев отмечает, что рабочее движение может быть запущено с частичным использованием систем безопасности или их элементов в режиме ручного управления. Отставание по обеспечению транспортной безопасности объектов не повлияет на само строительство, считает он. Чеботарев сомневается, что риски срыва сроков строительства велики, предполагая, что «все ограничится лишь незначительными скачками по графику».