Советники омского губернатора Буркова пока не получают зарплату

Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение № 315-р от 29 ноября «О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации».

В документе указан состав рабочей группы, которую возглавит вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

При этом оказалось, что туда вошли советники главы региона, куратор внутренней политики Андрей Кузнецов и пиарщик Олег Заремба. Сообщается, что они советники на общественных началах.

Еще один советник по финансам, Дмитрий Ушаков, в документе не назван.