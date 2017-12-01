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08:39 (мск), источник: Om1.ru

Советники омского губернатора Буркова пока не получают зарплату

Глава региона сформировал рабочую группу по выборам президента России.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение № 315-р от 29 ноября «О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации».

В документе указан состав рабочей группы, которую возглавит вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

При этом оказалось, что туда вошли советники главы региона, куратор внутренней политики Андрей Кузнецов и пиарщик Олег Заремба. Сообщается, что они советники на общественных началах.

Еще один советник по финансам, Дмитрий Ушаков, в документе не назван.

То есть помощники врио главы региона пока не получают зарплаты из бюджета Омской области. Впрочем, не исключено, что ситуация может поменяться.

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