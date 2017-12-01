Советники омского губернатора Буркова пока не получают зарплату
Глава региона сформировал рабочую группу по выборам президента России.
Глава региона сформировал рабочую группу по выборам президента России.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение № 315-р от 29 ноября «О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации».
В документе указан состав рабочей группы, которую возглавит
При этом оказалось, что туда вошли советники главы региона, куратор внутренней политики Андрей Кузнецов и пиарщик Олег Заремба. Сообщается, что они советники на общественных началах.
Еще один советник по финансам, Дмитрий Ушаков, в документе не назван.
То есть помощники врио главы региона пока не получают зарплаты из бюджета Омской области. Впрочем, не исключено, что ситуация может поменяться.