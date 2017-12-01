Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Александр Лукашенко 1 декабря проведет переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в Беларуси с рабочим визитом.
Александр Лукашенко 1 декабря проведет переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в Беларуси с рабочим визитом.
Переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Президенты подробно обсудят вопросы, стоящие на повестке дня развития двусторонних отношений, а также участия в различных интеграционных форматах, взаимодействие во внешней политике.
Акцент во время переговоров будет сделан на путях активизации
По итогам переговоров планируется подписание документов о развитии сотрудничества по различным направлениям.
(По сообщению