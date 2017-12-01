Сын экс-депутата Госдумы от Приморья проведет более 40 лет в тюрьме США...

Гражданин России Роман Селезнев (сын& депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева), который в апреле этого года судом Сиэтла был приговорен к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, 29 ноября дополнительно осужден еще на 14 лет по новым обвинениям. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальное заявление минюста США.

Российский киберпреступник новый срок в тюрьме получил за выявленное участие в кибермошенничестве на сумму в $50 млн и похищении из банков $9 млн с помощью хакерских схем. Причем это обвинение основано только на собственных признаниях жителя Владивостока. Такова была сделка Романа Селезнева с правосудием США. После этого защита Селезнева подготовила письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила разрешить осужденному отбывать наказание в России.