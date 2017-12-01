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08:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Партизанска сохранил свой пост вопреки требованию депутатов об отставке

Врио губернатора Андрей Тарасенко «взял паузу», чтобы сформировать собственную позицию в отношении деятельности Александра Зражевского.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

Вопрос об отставке главы Партизанска Александра Зражевского был снят в повестки заседания Думы городского округа. Причиной стало отсутствие ответа на инициативу от главы региона Андрея Тарасенко. В следующий раз депутаты смогут поднять вопрос об отставке Зражевского только через два месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщил агентству директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, муниципальные депутаты не имеют права принимать решение об отставке главы без учета мнения Андрея Тарасенко.

«В соответствии со статьей 74.1 ФЗ № 131 депутаты должны рассматривать вопрос об отставке главы муниципального образования с учетом позиции высшего должностного лица региона. Позиция высшего должностного лица региона на данный момент не высказана, соответственно, рассматривать этот вопрос они не могли и сняли его с повестки», — разъяснил Павел Ясевич.

Он подчеркнул, что вопрос требует детального рассмотрения, на что главе региона потребуется время.

«Понятно, что рано или поздно по этому вопросу надо будет определяться, но Андрею Владимировичу надо разобраться в ситуации. Губернатор выразит свою позицию, основанную на конкретных фактах, а не просто на мнении депутатов. Конечно, Андрей Тарасенко будет встречаться со всеми главами муниципальных образований, в том числе и с Александром Зражевским», — пояснил директор департамента.

Он добавил, что повторно внести инициативу об отставке главы ГО депутаты смогут не ранее, чем через два месяца.

Напомним, 30 ноября состоялось заседание Думы Партизанского городского округа. Одним из вопросов повестки стало обращение инициативной группы семи депутатов-коммунистов о начале процедуры отставки главы ПГО Александра Зражевского.

В числе своих аргументов народные избранники назвали «неисполнение главой ряда полномочий органов местного самоуправления и наличие у него дважды неудовлетворительной оценки по итогам его деятельности за 2015 и 2016 годы».

Обращение депутатов с просьбой об отставке Зражевского было направлено врио губернатора Андрею Тарасенко еще 7 ноября.

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